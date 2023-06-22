Brüksel Filarmoni Orkestrası Rogier metro istasyonunda ücretsiz konser verdi

Brüksel Filarmoni Orkestrası müzisyenleri Rogier metro istasyonunda halka ücretsiz bir konser verdi. Etkinlik, senfonik müziği halka daha tanınır hale getirmek amacıyla düzenlendi.

Brüksel Filarmoni Orkestrası müzisyenleri Çarşamba günü Brüksel'deki Rogier metro istasyonunda düzenledikleri gösteriyle halka ücretsiz bir konser verdi.

Toplu taşıma araçlarıyla farklı yönlerden gelen müzisyenler, araçlar içinde de yol boyunca müzikal aralarla yolculara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik, senfonik müziği halka daha tanınır hale getirmek amacıyla Brüksel Filarmoni Orkestrası ile Brüksel Belediyeler Arası Taşımacılık Şirketi tarafından ortaklaşa olarak düzenlendi.

Brüksel, yaza müzikal bir başlangıç yapmak amacıyla her yıl çok sayıda ücretsiz konserin yer aldığı müzik festivali Fete de la Musique'e ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor.

(XHTV)