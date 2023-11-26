Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Hülya Cesur ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Cesur ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Dernek başkanı Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Hülya Cesur ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden Cesur ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cesur, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında manevi huzuruna geldik, sana söz veriyoruz, kurduğun Cumhuriyet'in en güzide kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesinin yetiştirdiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak, aklın ve bilimin gösterdiği yoldan şaşmayacağız. Geleceğini bizlere emanet ettiğin bu güzel vatanda, mirasına sahip çıkacağız. Biliyoruz ki önümüze koyduğun 'muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak' hedefi ancak özgür, demokratik ve özerk üniversitede yetişen bireylerle mümkün olabilir. Türkiye Cumhuriyeti için yorulmadan çalışacak, sana borçlu olduğumuz mücadele azmimizle her zaman ilkelerinin aydınlattığı yolda yürüyeceğiz. Önünde saygı, sevgi ve sonsuz özlemle eğiliyoruz."