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30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni başladı

30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni başladı
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Bayburt'ta bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni, Masat köyündeki Dede Korkut Türbesi ziyaretiyle başladı. Program kapsamında sempozyum, halk dansları ve müzik gösterileri yer alıyor.

Bayburt'ta bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni, Masat köyündeki Dede Korkut Türbesi ziyaretiyle başladı.

Dede Korkut Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Bayram Danacı dua etti. Duanın ardından şölen komitesi üyeleri tarafından türbeye çiçek bırakıldı. Türbe ziyareti, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Şölen programı, Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen 'Avrasya Kültür Coğrafyasında Dede Korkut: Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumu' ile devam etti. Sempozyumda, davetli konuşmacıların sunumları ve oturumlar gerçekleştirilecek.

Şölenin resmi açılışı ise saat 19.00'da Bayburt Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak. Programda, Dede Korkut-Bamsı temsili gösterisi, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Cezayir, Letonya, Gürcistan, Kazakistan ve Moldova'dan gelen halk dansları ekiplerinin gösterileri ile müzik gruplarının performansları yer alacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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