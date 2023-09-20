Batman'da renkli festival yürüyüşü

BATMAN - Batman'da ilk defa 5 ilçede, yöresel ürünlerin sergileneceği, kültür ve sanat etkinliklerinin yer alacağı festivaller, renkli görüntülere sahne olan yürüyüşle başladı.

Batman Valiliği, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerin öncülüğünde düzenlenen festival kortej yürüyüşüne Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte ilçelerde yapılacak festivallerin tanıtımlarının yer aldığı afişler taşındı, kadınlar tef çaldı.

"Hedefimiz Batman'ı büyük şehir yapmaktır"

Bir kentin büyük şehir olabilmesi için altyapısıyla, üst yapısıyla, üretim ve istihdam kapasitesiyle büyük şehir olması gerektiğini belirten Batman Valisi Ekrem Canalp, "Hedefimiz Batman'ı büyük şehir yapmaktır. Ama aynı zamanda sosyokültürel faaliyetleriyle de büyük şehir olabilmektir. Turizmde de büyük olabilmektir. Bunun için de geçen yıl Gercüş ilçemizde bir başlangıç yaptık. Her şey bir başlangıçla başlıyor sonra kartopu gibi büyüyor. Bu yıl 5 ilçemizin tamamında şu anda festival yapabilir hale geldik. Bir taraftan Batman Belediyemiz, bir yandan İl Özel İdaremiz, diğer taraftan ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf odalarımız, ticaret sanayi odalarımız el ele gönül gönülle veriyoruz ve festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa ediyoruz" dedi.

"Festivallere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Renkli sahnelerle düzenlenen festivale Sason adına katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Batman turizm festivalinin düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladığını söyledi. Bozkurt, "Batman turizm festivali burada düzenlenen kortej yürüyüşü ile başlamıştır. Bu festivallerde 5 farklı ilçemizde, o ilçelere has ürünler ve kültürler göz önünde bulundurularak düzenlenecek etkinliklerde tanıtılacak. Sason olarak biz de ilçemizde bulunan bal, ceviz, çilek ve Mereto yayla festivali ile etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinliklere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Atatürk Parkında tamamlandı.