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Balkanlardan gelen 7 tur operatörü Trakya turizmi için Çorlu'da buluştu

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Balkanlardan gelen 7 tur operatörü Trakya turizmi için Çorlu'da buluştu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Balkanlardan gelen 7 tur operatörü, Trakya turizminin temsilcileri ve yatırımcılarıyla B2B toplantısında buluştu. 24-27 Ekim programında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ tanıtılarak Balkan pazarlarında yeni iş birlikleri hedeflendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen B2B görüşmeleri toplantısında Balkan tur operatörleri ile Trakya bölgesinin turizm sektör temsilcileri ve yatırımcıları bir araya geldi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında, 24-27 Ekim tarihlerinde Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan gelen 7 tur operatörü Trakya'da ağırlandı.

Kültür, gastronomi ve doğa turizmi odaklı olarak hazırlanan program kapsamında katılımcılar; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Programla Trakya'nın Balkan pazarlarındaki bilinirliğinin artırılması, bölgenin turizm ürünlerinin tanıtılması ve yeni satış ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesi hedeflendi.

Çorlu ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başer, Balkanlardan gelen tur operatörleri, Trakya bölgesinin turizm sektör temsilcileri ve yatırımcıları katıldı.

Programda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başer ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin bir konuşma yaparak Trakya'nın turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Ardından konuşan Vali Soytürk, "Balkan ülkelerinden tur operatörlerinin burada olması ve bölgemizin turizminin artırılması için bir çalışma olması çok kıymetli bir şey. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tekirdağ, Avrupa'ya ve İstanbul'a çok yakın. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız konut alıp yazı burada geçiriyorlar hatta emekli olunca yerleşip kışı da burada da geçirmek için evlerini buraya taşıyorlar. Şehrimiz oldukça güzel, sakin, huzurlu ve güvenli bir şehir. Balkanlar'dan yaşayanları ilimizde daha çok misafir etmek isteriz. 11 bin 500 kişi sağlık turizmi için ilimize geldi. Bu rakamların artmasını bekliyoruz çünkü sağlık yatırımlarımız hızlıca artıyor. Balkan ülkelerinden ilimize gelen turist sayısının artmasını arzu ediyoruz. Balkanlardan gelen misafirlerimizi dinlemek isterim. Size göre artı ve eksi yönlerimizi öğrenmek isterim. Neyi daha güzel yapmamız gerektiği konusunu konuşmak isterim. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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