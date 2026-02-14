Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasına rekor düzeyde destek verildiğini açıkladı. 2026 yılının ilk destekleme döneminde toplam 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldı. Bu desteklerin 49 milyon 250 bin TL'si, 130 sinema salonunda yerli film gösterimlerini güçlendirmek amacıyla dağıtıldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında ise 28 projeye toplam 8 milyon 577 bin 500 TL kaynak ayrıldığını belirtti. Bakan Ersoy, Türk sinemasını "üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini" vurguladı.

Yaratıcı üretimi teşvik etmek amacıyla yapılan dağılımda, 4 animasyon film projesine 1,48 milyon TL, 15 kısa film projesine 4,67 milyon TL, 6 senaryo ve diyalog yazım projesine 920 bin TL ve 3 proje geliştirme projesine 1,5 milyon TL destek sağlandı.

Bakan Ersoy, yerli yapımların izleyiciyle buluşmasını artırmak amacıyla "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında 100 yerli film gösterim projesi aracılığıyla Türkiye genelindeki 130 sinema salonuna rekor bir bütçe ayrıldığını söyledi.

Türk sinemasında üretimden gösterime kadar tüm sürecin desteklendiğini vurgulayan Ersoy, "Uzun metrajlı film yapımından belgesellere kadar, tüm projelerin sürdürülebilir bir şekilde topluma ulaşmasını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakanlık, yılın ilerleyen dönemlerinde uzun metrajlı kurgu, ortak yapım ve belgesel film başvurularını da değerlendirecek ve desteklemeye devam edecek.