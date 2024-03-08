Aydın'da Kadın Girişimciler Sergi Açtı

Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın girişimciler sergi açtı.

DSİ Misafirhanesinin bahçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışı vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve kurum müdürlerince yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, protokol üyelerine stantları gezdirdi.

Vali Canbolat, hediyelik eşyadan gıdaya kadar birçok ürünün sergilendiği stantlarda kadınlardan bilgi aldı.

Program kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de stant açtı.

Etkinliğin ardından Canbolat'a çeşitli hediyeler verildi.