Atatürk'ün Sevdiği Türküler Çine'de Anılacak

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında Çine'de düzenlenecek konserde, Ata'nın en sevdiği türküler seslendirilecek. Tüm Çine halkı ücretsiz olarak katılabilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde Çine'de 'Atatürk'ün Sevdiği Türküler' ile bir kez daha anılacak.

Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne alacağı konserde Ata'nın en sevdiği türküler seslendirilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda 23 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Çine Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konsere tüm Çine halkı ücretsiz katılabilecek. Tüm Çine halkını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya, Ata'nın sevdiği türküleri hep birlikte eşlik etmeye davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Atamızı saygı, sevgi, minnet ve özlemle anacağımız konserimize tüm halkımızı bekliyorum" diye konuştu. - AYDIN