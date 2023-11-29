Antalya Kitap Fuarı'nda Kitapseverler Yazarlarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 13. Antalya Kitap Fuarı, yoğun ilgiyle devam ediyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarı ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya geldi. Yazarlar da okurlarına kitaplarını imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin de Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Antalya Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, kitapseverler ile bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 13'üncü Antalya Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Kitapseverler fuarı gezerek, yazarlar ile tanışma fırsatı buluyor ve bol bol kitap alıyor.

BAŞKAN BÖCEK, VALİ ŞAHİN'E KİTABINI İMZALADI

Antalya Kitap Fuarı'nı Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Vali Şahin'in ziyaretine eşlik ederek, fuar alanını gezdi. Başkan Böcek ve Vali Şahin, stantları gezerek, kitapseverler ile sohbet etti. Başkan Muhittin Böcek, Vali Hulusi Şahin'e kendi kaleme aldığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' ve 'İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet' kitaplarını hediye etti.

KİTAP FUARI ANTALYA'DA KÖKLEŞMİŞ

Kitap fuarlarını çok sevdiğini söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, kitap fuarlarını ziyaret ederken şekerci dükkanına giren bir çocuk gibi mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Muhittin Böcek'e Antalya'ya kazandırdığı kitap fuarı için teşekkür eden Vali Şahin, "Muhittin Başkan yazar sıfatıyla kitabını imzalayıp takdim etti. En kısa zamanda okuyacağım. Kitap fuarı Antalya'da zaten kökleşmiş. Okurlar fuarı bekliyor ve okur-yazar buluşmaları oluyor. Şu anda çok iyi bir şekilde gidiyor. Fuara katılan yayınevleri, yazarlar ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim" dedi.

VALİ ŞAHİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Muhittin Böcek de Vali Hulusi Şahin'e ziyareti için teşekkür ederek, "Sayın Valimiz ve kıymetli eşlerine etkinliğimizi onurlandırdıkları için okurlarımız adına teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği içerisinde okullarımızın fuara getirilmesi noktasında verdiği destekten dolayı Valimiz Hulusi Şahin'e teşekkür ederim" diye konuştu.

YAZARLAR, KİTAPLARINI İMZALIYOR

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra okurlarına kitaplarını imzalayarak sohbet etti. 13'üncü Antalya Kitap Fuarı'nın beşinci gününde yazarlar Ayşenur Arves Ağırman, Güner Dinçaslan, Musa Fırat, Şahsene Camız ve Zehra Ünüver okurlarına kitaplarını imzaladı.