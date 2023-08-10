Ampute Futbol Yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolde Taner Ölmez olacak

Survivor'daki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor. Projede Telli'ye başarılı oyuncu Taner Ölmez hayat verecek. Çekim öncesi Telli ile bir araya gelen Ölmez, kanedyen kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders aldı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesi "Hayatla Barış" ismiyle film oluyor. Filmde Telli'ye sevilen oyuncu Taner Ölmez oynayacak.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Four Story Prodüksiyon'un üstlendiği filmi Ekin Pandır yönetecek. Koray Yeltekin'in yazdığı "Hayatla Barış" filminin senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı. Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza atacağı film 28 Ağustos'ta sete çıkacak. Filmin kadın başrol oyuncusu ise yakın zamanda belli olacak.

BARIŞ TELLİ'DEN DERS ALIYOR

Taner Ölmez, çekimlerden önce bazı eğitimler almak için Telli'yle bir araya geldi. Sevilen oyuncu, Barış Telli'den kanedyenlerin kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders alıyor.

"MUHTEŞEM BİR OYUNCUSUN"

Telli, Taner Ölmez'in oynamasını çok istediğini belirtirken Taner Ölmez ise Telli'ye "Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık" dedi.