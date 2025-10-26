Haberler

Altınözü'nde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açılışıyla başladı. Yöresel ürün stantları, çocuklar için oyun alanları ve çeşitli etkinliklerle süren festivalin kapanışında müzik grubu Ayna ve Funda Arar sahne aldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dün açılışını yaptığı festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

Vatandaşlar yöresel ürünlerin satıldığı stantları gezdi, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.

Festival kapsamında motosiklet, vosvos ve offroad araçları kent turu attı, bisiklet gösterisi yapıldı.

Festivalin kapanışında müzik grubu Ayna ile Funda Arar sahne aldı.

