Altın Kalem ve Altın İnsan Ödülleri Sahiplerini Buluyor!

Her zaman fark yaratmak kadar fark edilmenin de önemli olduğunu düşünerek, Türkiye'de bir ilke imza atan Sayime Serra Erdoğan, bu sene Altın Kalem Ödüllerini bir üst sınıfa taşıyacak; Altın İnsan Ödülleri ile bu yıl, geçmiş beş seneden farklı olarak ressamlar, sağlıkçılar ve yazarlarla ayrı bir formatta sanatçılarla buluşacak. 25 Mayıs 2024 Tarihinde planlanan ödül törenine, hikayeleri olan Altın İnsanlara ödülleri verilirken, kendi alanlarında isim yapmış önemli kişilere de ödülleri taktim edilecek.

Program içeriğinde ünlü ressamlardan beş eser açık arttırmayla satışa sunulacak ve belirlenmiş olan bir STK'ya bağışlarak, yine bir ilke daha imza atılacak. Devletin çeşitli kademelerinden sanatçı isimlerin de yer alacağı programın üç saat sürmesi öngörülmektedir. Her gelen ve ödüle layık görülen isimlerden röportaj ve fotoğraflar alınacaktır. Programı; Oyuncu/Yazar Mustafa Sefa Güvenir, Dr. Ender Saraç sunacak ve Manken Cemrenaz Turhan eşlik edecektir.

Günümüz dünyasında insanların hepten ayrıştığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bugünlerde sanatın birleştiriciliğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Birkaç farklı sanat dalı ile sağlığı birleştirmenin en önemli sebeplerinden biri de sağlıkla sanattır. Sağlık bedenin, sanat ruhun en önemli unsurlarıdır.

Sanatçı Sayime Serra Erdoğan ve ekibi, akıl, ruh, beden sağlığı için sanatlarını, mesleklerini icra eden kıymetli hikayeleri bir çatı altında topladı, çünkü mesele insan olunca sağlık, mesele sağlıklı sanat olunca fark edilmek ve mesele sağlıkla sanat olunca Altın Kalem Ödülleri ve nihayetinde ise Altın İnsana dönüşüyor. Tarafı sadece insan, sanat, sağlık olan bu etkinlikte, derdimiz bu isimlerin fark edilmesini sağlamak, çünkü onların da hakkı fark edilmek.

Ulusal ve uluslararası tüm kutuplaşmalardan ayrı, insana ve insanca yaşamaya adanmış bu kültür, sanat ve sağlıklı sanat etkinliğinde kültür, sanat, sağlık camiasından birçok fark edilmiş isimle beraber, fark edilmeyi hak eden isimleri de ağırlayacağız. Altıncı yılında, Altın Kalem Ödüllerinin ağırlayacağı isimler, yapılacak olan etkinlikler;

Altın Kalem: Herkes kitap yazar ancak bir eser oluşturmak, yazanların değil yazarların işidir. Altın Kalem ödüllerini verirken, okurların üzerindeki etkisini görmek adına, öncelikli olarak ana fikirden yola çıkılarak, okunmaya değer mi sorusunun cevabı alınır. Okunmaya değer bulunan kitapları eser yapan ise okurun hayatına kattığı değerdir. İyi olmayan yayıncıların, kötü dağıtımcıların, yanlış satış politikalarının kurbanı olanı eserlere bir değer daha katmak üzere düzenlenen bir organizasyon hedeflenmiştir.

Altın Deklanşör: Başka tüm sanat dalları insanın içindeki ilham ile buluşmasını gerektirirken, fotoğraf sanatı aksine dışarıdaki anlıkları tek bir enstantane ile anlatabilme sanatıdır. Sadece ışık ve gölgenin ahengi değildir Fotoğraf, kitaplar dolusu cümlelerin yükünü o tek kareye sığdırmaktır. Bunu gerçekleştirebilen, sadece sergilerle kendilerini ifade edebilen bu sanat dalının hem icra eden hem de icra edileni kendi perspektifinden gören isimlerle buluşması, sanatın eksik kalmaması adına atılmış adımıdır bizim için Altın Deklanşör…

Altın Kitap: Bizim organizasyonlarımızın içerisinde öyle hikayelere denk geliyoruz ki bazen, ilham olunan kitap, sadece yazarına değil, ressamımız Serra Erdoğan'a da ilham oluyor. Bu hikaye sadece kelimelerle değil, resmedilerek de anlatılmalı düsturu ile Altın Kitabımız olmaya değer bulunuyor. İşte Altın Kitapların ödüllendirilmeye değer bulunması da bundandır.

Dünya Sağlık Ödülleri: Her şeyin başına koyulan sağlık, bir ön ek olduğu zaman, icra edilen her şey de otomatikman sağlıklı oluyor. Sağlıklı düşünce, sağlıklı beden, sağlıklı zihin, sağlıklı fikir sağlıklı ilhamları getiriyor kaleme, fırçaya, objektife… Peki bize sağlığı verenler kimler? Sadece doktorlar mı, hemşireler mi? Hayır, sağlık sadece ana başlık ve her sağlık çalışanı diğerinin parçası, bütünleyicisi, tamamlayıcısı, bundan dolayıdır ki sadece doktorlara veya hemşirelere değil, koridorları temizleyen, bankoda yönlendiren, gerektiğinde morgda son insanlık görevini icra eden bir isim ve ismin ardında, kendi merkezinde yer alan bir çalışan da olabilir. Bundan dolayı her sağlık çalışanı ve hikayesi bizler için bir değer, bu değer de ödüllendirmeye değer…

Akademik Altın Kalem Ödülleri: Akademisyenlerimiz, aydınlanan bir ülkenin her zaman yükselen değerleri olacaklardır. Bu anlamlı ödül töreninde kültür/sanat adına yarınlarımızın teminatı akademisyenlerimiz, bizim için belki de en çok duyulmayı hak eden kitapları ile ödül gecemizde yer alacaklar.

Altın İnsan: Serra Erdoğan ve Ekibi, son altı yıldır altın eserler ve müelliflerin arayışı içerisinde ödül törenlerini düzenlemektedirler, ancak insan madenciliğinde altın insanları sanatın ve hizmetin tek dalında değil tek çatısı altında toplamanın daha adil, dikkate değer ve kıymetli olduğuna karar verdiler. Bundan dolayı, resmedecek, görüntülenecek, yazılacak hikayelerin hepsi Altın insan çatısı altında toplanmıştır.

Bizi hem bugünümüzde yalnız bırakmayan hem de ödüle layık gördüğümüz isimlerden bazıları:

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Prof. Dr. Suat Gezgin

Sn. Osman Kısakürek

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Spor Bakan Yrd. Enes Eminoğlu

I.Sınıf Ehm. Müdürü/Ressam Ahmet Sula

TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın

RTÜK Bşk. Ebubekir Şahin

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Prof. Dr. İhsan Karaman

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci

Gazeteci Fulya Öztürk

SGK Bşk. Yrd. Lütfi Aydın

Elfed Bşk. Kazım Gökhan Elgin

Ressam Ümmet Karaca

Ressam Sanoz Arborzi

Fotoğrafçı Ozan Sağdıç

Fotoğrafçı İbrahim Zaman

Fotoğrafçı Engin Uzun

Fotoğrafçı Hamit Yalçın

Sümeyra Teymur

Av. Serkan Bayram

Prof. Dr. Ebru Güzel

Doç. Dr. Cihat Yaycı

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu

Yeryüzü Doktorları

Prof. Dr. Bekir Tuğcu