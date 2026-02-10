AK Parti, "Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine: Dijital Çağda Hegemonya" paneli düzenledi

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, dünyadaki yeni sömürgecilik düzeninde verinin bir güç olarak kullanıldığına işaret ederek, "Toplumun verilerini alıyorlar, toplumu yönetmek için. Bunun şuurunda olmalıyız. Şuurunda olmazsak ne olur? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olan olur. İstanbul Belediyesinin milletten onlara yardım, onlara hizmet götürmek için aldığı bilgileri götürüp yabancılara aktardınız. Hangi akılla bunu yaptılar? Eğer bu cehaletten ileri gelmiyor ise ihanettir." dedi.

Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca, parti genel merkezinde "Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine: Dijital Çağda Hegemonya" başlıklı panel düzenlendi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Ala, burada yaptığı konuşmaya, toplantıyı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'yi kutlayarak başladı.

Konuşmasında dünyada sömürgecilik dönemine ve sömürgeciliğin günümüzdeki durumuna değinen Ala, sömürgecilerin, sömürecekleri ülkelere 10-20 bin kişilik orduları olan şirketleriyle girdiklerine ve amaçlarının yer altı kaynaklarını kendi ülkelerine götürmek olduğuna dikkati çekti.

Ala, geçmişte bazı ülkelerin bu şekilde hem insanın emeğini hem de yerin altındaki kaynakları sömürdüğüne, bu şekilde 100 yıl idare ettiğine işaret ederek, "Daha sonra oralarda bazı uyanışlar olunca bu sefer oraları terk ettiler. Ama nasıl terk ettiler? Oralarda kendi kurumlarını, sömürücü kurumları inşa ederek terk ettiler. O kurumları idare etmek üzere de işbirlikçileri devşirerek orada iş başına getirip, öyle terk ettiler. Aslında orada yaşayanlar sömürenlerin gittiğini düşündü ama asıl onlar adına orada kendilerini sömürenlerin, kendilerinden kimseler olduklarını geç fark ettiler. Şimdi üçüncü aşamaya geldik. Üçüncü aşamada tarih tekerrür eder gibi tekrar şirketleriyle geliyorlar. Şirketlerin bu sefer orduları değil, kuralları var. O kurallara bütün devletlerin, toplumlarının uymasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

"Bu toprakların çocukları sömürge olmadı, olmayacaktır"

Sömürgecilerin, günümüzde ise insanlığın beynini, aklını, duygularını sömürmeye çalıştığını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Şimdi, veri güç. Toplumun verilerini alıyorlar, toplumu yönetmek için. İnsanımızın aklına, gönlüne, duygularına yönelik faaliyette bulunuyorlar, insanımızı yönetmek için. Bunun şuurunda olmalıyız. Şuurunda olmazsak ne olur? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olan olur. İstanbul Belediyesinin milletten onlara yardım etmek için, hizmet götürmek için aldığı bilgileri götürüp yabancılara aktardınız. Hangi akılla bunu yaptılar? Eğer bu cehaletten ileri gelmiyor ise ihanettir. Onun için AK Parti'nin bu konuyu gündeme almasını çok kıymetli buluyor ve Başkanımızı tebrik ediyorum. Biz maruz kalmayız, biz yönlendiririz. Çünkü, bu toprakların çocukları sömürge olmadı, olmayacaktır."

Ala, Batı'nın insanın tabiatla ilişkisine dair büyük uygarlıklar kurduğunu anlatarak, "Ama insanın insanla ilişkisine dair yeryüzünün kurduğu en büyük uygarlık bu topraklara aittir ve bize aittir. Biz, gittiğimiz yere adalet götürürüz. Biz, gittiğimiz yere insanlık götürürüz." diye konuştu.

"İnsanlığın bizim erdemli dış politikamıza, erdemli, haysiyetli duruşumuza ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Afrika'da bir ülkeyi ziyaretinden anekdotu paylaşan Ala, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan iken Kuzey Afrika'da bir ülkeyi ziyaretinde; ülke adını nezaketen vermiyorum; kendisine Fransızca bir soru soruldu. Dendi ki 'Osmanlı buradaydı ve işte sömürü düzeni kurdu, bizi sömürdünüz'. Recep Tayyip Erdoğan'ın cevabı şu oldu; 'Biz, sizi sömürmüş olsaydık bu soruyu Fransızca değil, Türkçe sorardınız'."

"İnsanlığın erdemli dış politikamıza, erdemli, haysiyetli duruşumuza ihtiyacı var" diyen Ala, "Lütfen onun için gece gündüz çalışalım. O kişisel verileri aktaranlar cehaletlerinden yaptılar bunu. Öyle yapmadıysalar gerçekten bir faciadır ve ihanettir. Çünkü onu alanların hangi manipülasyonlara hazırlandıklarını biz tarihten biliyoruz, gelecekte tahmin ediyoruz. Bunun bu kadarını bilemeyenlerin kamu görevi yapabilmeleri mümkün değil. Kamuya hezimetten başka bir hizmet sunmaları da mümkün değil. Bu kadar gaflet içerisinde olunabilir mi? Onun için çok uyanık olmalıyız." görüşünü paylaştı.

"İnsanlığın ve ahlakın olmadığını da Amerika'da ortaya saçılan dosyalarda görüyoruz"

Efkan Ala, "Adaletin ve merhametin olmadığını Gazze'de gördük. Şimdi insanlığın ve ahlakın olmadığını da Amerika'da ortaya saçılan dosyalarda görüyoruz." yorumunu yaptı.

Bilgi ve verinin önemine işaret eden Ala, "Onun için bunların kontrol edilmesi, insanlığın hizmetine sunulması kıymetli bir birikimi gerektirir. Her yenilik elbette risktir ama her risk hem fırsattır hem de tehdit. Fırsatlara odaklanan ve onu adil bir biçimde insanlığın hizmetine sunacak olan uygarlığa bütün insanlık, bütün dünyanın ihtiyacı vardır. Çünkü tersi tehditlere odaklanıyor ve onları insanlık aleyhine kullanıyor ve insanlık büyük badireler atlatıyor, büyük bedeller ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Madem ki dijital devrim oldu, o zaman bunun fırsatlarını, bunun tehditlerini çok iyi analiz etmeliyiz" ifadesini kullanan Ala, bu yeni dünyada algoritmaların, insanlığın, çoğunluk aklının, azınlık haklarının korunmasının yerine geçmesini yine insanlığın önleyebileceğini vurguladı.

"Bu sürecin başaktörlerinden biri de Türkiye olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de dijital teknolojiler ve veri konusunun herkesin gündemini yoğun şekilde işgal ettiğine dikkati çekti.

İleri, sadece son birkaç haftada dahi, Türkiye ve dünyada, dijital mecralara çocukların erişiminden dijital telife ve rekabet kurumlarının büyük internet platformlarıyla ilgili aldıkları kararlara kadar geniş bir yelpazede birçok gelişme yaşandığını dile getirdi.

İnternet teknolojileri ve dijital mecraların dünya genelinde başlangıçta iyimser bir hava oluşturduğunu ancak ilerleyen sürecin, bu teknolojik iyimserlik havasını dağıttığını belirten İleri, "özgürlük" söylemi ile yola çıkan bu ortamlarda kontrolsüzlüğün, insan zaafları üzerinde yükselen kötücül söylemlerin ve dezenformasyonun yaygınlaştığına işaret etti.

İleri, panelde dijital alanı, dijital veriyi, dijital alanda oluşan, oluşturulan hegemonyayı, yapay zeka çağında geleceği, geleceğin güç yapılarını ve Türkiye Yüzyılı sürecinde Türkiye'nin bu alandaki duruşunu konuşacaklarını bildirdi.

AK Parti'nin, Türkiye'de dijital alanın etkin yönetimi noktasında öncü düzenlemeleri, dünyaya örnek olacak hızda hayata geçirdiğini anlatan İleri, "İçimizde bazı özgüven problemi yaşayanları ve öğrenilmiş çaresizlik içinde kıvrananları bir kenara bırakırsak, artık tüm dünya biliyor ki bu millet, bu devlet inovatiftir, girişimcidir, üretkendir, yüksek teknoloji geliştirmek noktasında iddialıdır. Her şeyin ötesinde bu toplum siber vatanına sahip çıkmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İleri, geçmişte klasik sömürgecilik süreçlerinde ortaya çıkan büyük ölçekli, küresel hasarın, zenginlik yaratmak adına sömürülen insanların mülksüzleştirildiği, adaletsizliklerle yüzleştikleri sürecin bir benzerinin yine hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nda, adil teknoloji anlayışının peşindedir." diye konuştu.

Teknolojik gelişimin izleyeceği rotanın, kaçınılmaz ve değiştirilemez bir çizgi olmadığını ifade eden İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojiye doğru istikameti vermek elbette hepimizin ama öncelikle siyasetçilerin görevidir. AK Parti kadroları olarak, bizler internette kişilerin kimliklerini gizleyerek hakaretlerini yayabildikleri alanları içselleştiremeyiz. Bazı güç odaklarının algoritmik ayrımcılığına, suni olarak oluşturulan yankı odalarına ve bu milletle alakası olmayan birilerinin bu milletin huzurunu bozacak uygulamalarına kesinlikle tamah edemeyiz. Geçmişte sözde 'bilimin gücü' ve 'uygarlaştırma' söylemleriyle meşrulaştırılmaya çalışılan sömürgeciliğin bir benzerinin bugün teknolojinin etkileyiciliği ile hayata geçmesine izin veremeyiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, "Bizler biliyoruz ki, daha adil bir dünya ancak ve ancak daha adil teknoloji ekosistemleri ile mümkün olacaktır. Bu sürecin başaktörlerinden biri de Türkiye olacaktır." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, moderatörlüğünü MKYK Üyesi Mahir Ünal'ın üstlendiği panelle devam etti.

Panelde, MKYK Üyesi Mahir Ünal, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya konuşmacı olarak yer aldı.