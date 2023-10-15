Afyonkarahisar'ın 4 mevsimi 4 element üzerinden anlatıldı

Çekimler 2 yıl sürdü... 4 element üzerinden Afyonkarahisar'ın 4 mevsimi anlatıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2 yıl boyunca yapılan profesyonel çekimler sonucu ortaya çıkan belgesel ile 4 element (hava, toprak, ateş ve su) üzerinden Afyonkarahisar'ın 4 mevsimi anlatıldı. Belgeselde ortaya çıkan muhteşem görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Hakan Yılmaz öncülüğündeki ekip tarafından yapılan belgeselin çekimleri yaklaşık 2 yıl sürdü. Belgesel ile kentin 4 mevsimdeki doğası 4 element yani hava, su, ateş ve toprak üzerinden anlatıldı. Çekimler kent merkezi ile birlikte Sandıklı ve Sultandağı olmak üzere bir çok ilçede gerçekleştirildi.

Belgesel ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Yılmaz, belgesel ile kentin 4 mevsimini anlatmak istediklerini ifade etti. Yılmaz, "Biz 2 yıl önce bir yola çıktık ve bu yolda 4 mevsim Afyon'un doğasını görüntüledik. İsmini daha sonra biraz daha farklılaştırıp 'Gel, Kal, Dön ve Ol' şeklinde ifade ettik. 4 element üzerinden Afyon'un 4 mevsimini anlatmaya çalıştık" dedi.

"İnsanın doğaya duyduğu aşkı anlatmaya çalıştık"

4 elementin belgeselde nasıl kullandıklarını da anlatan Yılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gel bir nefes ol dedik havanın 4 mevsimini, kal bir damla ol dedik suyun 4 mevsimini, dön bir tohum ol dedik toprağın 4 mevsimini ve ol bir insan ol diyerek ateşin 4 mevsimini görüntüledik. Aslında belgeselimiz ile insanın doğa sevdasını, doğa sevgisini, doğaya duyduğu aşkı anlatmaya çalıştığımız bil belgesel oldu. Belgeselimiz 30 dakikalık söz ve anlatıcı yok sadece görüntü ve müziklerden oluşuyor.