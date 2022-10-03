Adana haberleri! Festivale 500 bin kişi bekleniyor, otellerde yer kalmadı6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-9 Ekim'de düzenlenecekAdana Valisi Süleyman Elban: ...

- Festivale 500 bin kişi bekleniyor, otellerde yer kalmadı

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-9 Ekim'de düzenlenecek

Adana Valisi Süleyman Elban :

"Civar illerin otelleri de doldu"

ADANA - Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 500 bin kişi beklediklerini ve otellerde yer kalmadığını söyledi.

Bu sene 7-8-9 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta "Geçmişten geleceğe miras: Mutfak" temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar, tatlıcılar, dönerciler ve tüm esnaf, festivalin işlerini açmasını bekliyor.

Geçen sene açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı festivale bu sene de yaklaşık 500 bin kişinin katılması bekleniyor. Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festival, ziyaretçilerine Adana'nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu özel tatlarını deneme imkanı sunacak.

Yemek şovlarının, mutfak atölyelerinin ve konserlerin yapılacağı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şeflere hünerlerini sergileme imkanı sağlayacak. Festivalde bu yıl, 5 farklı kategoride 'Genç Şefler Yarışması' da düzenlenecek.

"Hazırlıklar bitmek üzere"

Adana Valisi Süleyman Elban, festival öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Elban, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Hazırlıklarımız bitti. Alandaki hazırlıklarda bitmek üzere. Gelecek konuklarla ilgili bir problem yok, teyitleşildi. Geçen seneki yoğun katılım ve içeriğin üzerine yeni içerikler ilave ederek, katılımın daha da artmasını bekliyoruz. Keyifli bir festival olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da bu keyfi, lezzeti arttıracak her türlü etkinlik ve hazırlıkları yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"500 bini geçeriz diye tahmin ediyoruz"

Bu sene katılımın rekor kırmasını beklediklerini ve otellerde yer kalmadığını kaydeden Elban, "Geçen sene 300 binin üzerinde katılımcı vardı. Bu sene 500 bini geçeriz diye tahmin ediyoruz. Biz festival tarihini 2 ay önce ilan ettiğimizde hemen hemen otellerdeki bütün odalar rezerve edildi. Muhtemelen, civar illerde de otellerin bir çoğunda rezervasyonlar dolma noktasına geldi. Bu kadar kalabalığın geldiği festivalde normal hizmetler için ayrılmış yatak kapasitesinin yetmemesi normal" dedi.