Adana'da Polisler İlkokul Öğrencilerine Yardım Etti
Adana'da bulunan Şehit Metehan Şahbaz İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 150 öğrenciye polisler tarafından mont, ayakkabı ve çorap yardımı yapıldı. Polisler, çocuklara yardım amaçlı getirdikleri giysileri giydirdikten sonra onlarla sohbet etti ve oyunlar oynadı. Öğrenciler, aldıkları hediyeler için polislere teşekkür etti.
Adana'da polisler, ilkokul öğrencilerine mont, ayakkabı ve çorap yardımında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, saha çalışmasıyla merkez Sarıçam ilçesi Kızılkaş Mahallesi'ndeki Şehit Metehan Şahbaz İlkokulunda 150 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunu belirledi.
Polisler, okula giderek yanlarında yardım amaçlı götürdükleri mont, ayakkabı ve çorapları çocuklara giydirdi.
Daha sonra polisler, çocuklarla sohbet edip çeşitli oyunlar oynadı.
Çocuklar, aldıkları hediyeler için polislere teşekkür etti.