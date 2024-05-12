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2024 ADS Piyano Akademisi Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması Devam Ediyor

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Aras Deniz Sipahi (ADS) Piyano Akademisi tarafından düzenlenen festival ve yarışmalara amatör ve profesyonel piyanistler katıldı. Gülsin Onay'ın konser verdiği etkinlikte birçok ülkeden ilgi olduğu belirtildi.

Aras Deniz Sipahi (ADS) Piyano Akademisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2024 ADS Piyano Akademisi Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması devam ediyor.

İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi'ndeki festival ve yarışmalara amatör ve profesyonel çok sayıda piyanist katıldı.

Katılımcılar arasında amatör ve profesyonel piyanistlerin bulunacağı etkinlik kapsamında devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay kısa bir konser verdi.

Gülsin Onay, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe birçok ülkeden ilgi olduğunu belirterek, "Bu coşkuyu görmek, çocuklardaki bu hevesi görmek, ailelerin desteği, hevesi o kadar güzel ki hepimizi sevinçle umutla dolduruyor. İleriye dönük pırlanta gençlerimizi desteklemek hepimiz için çok büyük mutluluk." dedi.

Festival kapsamında "Masterclass" dersleri yapıldı.

Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirme yapacağı yarışmalarda, farklı yaş gruplarından birçok ödül sahibini bulacak.

10 Mayıs'ta başlayan program, bugün sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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