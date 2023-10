2023 Hugo Ödülleri Sahiplerini Buldu

CHENGDU, 22 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın en büyük bilim kurgu edebiyatı ödülü olan 2023 Hugo Ödülleri'ni kazananlar Cumartesi gecesi açıklandı. Çinli yazar Hai Ya, "The Space-Time Painter" ile En İyi Kısa Roman ödülünün sahibi oldu.

ABD'li T. Kingfisher ise "Nettle & Bone" ile En İyi Roman ödülünü kazandı.

Samantha Mills "Rabbit Test" ile En İyi Kısa Öykü ödülüne layık görülürken, Seanan McGuire "Where the Drowned Girls Go." ile En İyi Novella ödülünü aldı.

ABD'li yazar Travis Baldree En İyi Yeni Yazar dalında Astounding Ödülü'nü kazanırken, Nijerya asıllı ABD'li yazar Nnedi Okorafor da "Akata Woman" adlı eseriyle En İyi Genç Yetişkin Kitabı dalında Lodestar Ödülü'nün sahibi oldu.

Sonuçlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da devam etmekte olan 81. Dünya Bilim Kurgu Kongresi'nde düzenlenen resmi törenle açıklandı.

İlk kez 1953 yılında verilen ve 1955 yılından bu yana her yıl dağıtılan Hugo Ödülleri, bilim kurgu türünün prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Kazananlar, aynı zamanda ödüllerin dağıtımından da sorumlu olan Dünya Bilim Kurgu Kongresi (WorldCon) üyeleri tarafından oylanarak seçiliyor.

Dünya Bilim Kurgu Kongresi 1939'dan beri (2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1942-1945 yılları arası hariç) her yıl düzenleniyor. Dünyanın en büyük ve en uzun süreli bilim kurgu etkinliği olan WorldCon Çin'de ilk defa gerçekleşti.