17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali Başlıyor

Ankara'da Çubuk Belediyesince bu yıl 17'ncisi organize edilen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali, yarın başlayacak.

Festival için Rusya, Kosova, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Gaziantep'ten gelen dans toplulukları, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Demirbaş, ziyaretin ardından belediyenin toplantı salonunda Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) heyetiyle bir araya geldi.

Katılımcılara hitap eden Demirbaş, organizasyonun Türkiye'nin önemli festivallerinden biri olduğunu belirterek, "Çubuk turşusu, 30 çeşidiyle hem ülkemizde hem de ihracatta marka değeri olan, ilçemize ekonomik katkı sağlayan çok önemli bir ürün. Bu festival, üreticilerimize ve esnafımıza büyük canlılık katıyor. Bu yıl da milyonlara yaklaşan ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

CIOFF Türkiye Başkanı Muammer Arslan ise 17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin organizasyonu dolayısıyla Demirbaş ve belediye personeline teşekkür etti.

Çubukabad Parkı'nda yarın başlayacak ve 7 Eylül'e kadar sürecek festivalde, yöresel ürün stantları, gastronomi etkinlikleri, dans gösterileri ile sahne performansları yer alacak.