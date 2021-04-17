"Kültür Elçileri" salgında çevrim içi yayınlarla Diyarbakır'ı tanıtıyor

Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi bir grup, "Diyarbakır Kültür Elçileri" projesi kapsamında tarihi mekanlarda yaptıkları çevrim içi yayınlarla başka illerdeki öğrencilere kenti tanıtıyor.

Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi bir grup, "Diyarbakır Kültür Elçileri" projesi kapsamında tarihi mekanlarda yaptıkları çevrim içi yayınlarla başka illerdeki öğrencilere kenti tanıtıyor.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmeni Ferda Salık, öğrencilerinde tarih bilincini oluşturmak amacıyla 4 yıl önce "Diyarbakır Kültür Elçileri" projesini hayata geçirdi.

Projede görev alan öğrenciler, Diyarbakır'a atanan ve bölgeyi yeterince tanıma fırsatı bulamayan öğretmenlerine, arkadaşlarına ve koruma altındaki çocuklara kentin tarihi yerlerini gezdirip, bu mekanların tanıtımını yaptı.

Öğretmen Salık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle projeyi uzaktan tanıtıma uyarladı. Projede gönüllü yer alan öğrenciler, belirledikleri tarihi mekanlarda Türkiye'nin farklı bölgelerinden öğrencilere çevrim içi yayınlar yapıyor.

Öğretmen Salık, AA muhabirine, öğrencilerin çevrim içi ortamda bir araya gelmesinin milli birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerindeki okullarla irtibata geçtiklerini ve Zoom üzerinden öğrencilerin bir araya gelmesini sağladıklarını anlatan Salık, gönüllü öğrencilerin çevrim içi ortamda kenti anlattığını bildirdi.

"Amacımız Diyarbakır'ın hak ettiği tanınırlık düzeyine ulaşmasını sağlamak. Öğrencilerimizle Diyarbakır'ımızın tanıtımında varız diyoruz. Yüzlerce öğrenciye kenti tanıttık." diyen Salık, tarihi mekanları sadece mimari yönüyle değil taşıdığı manevi değerleriyle de aktardıklarını belirtti.

Kentin tanıtımını yaptıkları öğrencilerin çoğunun Diyarbakır'a gelmek istediğini anlatan Salık, bunun sevindirici olduğunu kaydetti.

Salık, öğrencilerin Hz. Süleyman Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Hasan Paşa Hanı, surlar, burçlar, Behram Paşa Cami, Şeyh Mutahhar Cami, Dört Ayaklı Minare, Cemil Paşa Konağı, Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Ulu Cami, Mesudiye Medresesi gibi yerlerde çevrim içi yayın yaptığını sözlerine ekledi.

"Diyarbakır'ı anlatmaya ve anlamaya gayret gösteriyoruz"

10. sınıf öğrencisi Betül Elmacı ise projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, haftanın belirli gün ve saatlerinde Diyarbakır'ın manevi değerlerini yaşıtlarına anlattığını kaydetti.

Elmacı, "Diyarbakır'ı anlatmaya ve anlamaya gayret gösteriyoruz. Diyarbakır sahabeler şehridir. Bizler de bu manevi duyguyu uzaktan da olsa yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

10. sınıf öğrencisi Emine Nur Uzan da gönüllü olarak projede yer aldığını, Diyarbakır'ı başka şehirlerde yaşayan akranlarına tanıttıklarını söyledi.

Salgın döneminde evde eğitim gördükleri için böyle bir çalışmaya başvurduklarını ifade eden Uzan, öğrencilerin bu uygulamayı sevdiğini anlattı.

Uzan, salgının ardından herkesi Diyarbakır'a davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya