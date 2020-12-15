Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
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Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

15.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:41
Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı vatandaşlar, korona virüs riskini hiçe sayarak ATM önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan bekledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı vatandaşlar, korona virüs riskini hiçe sayarak ATM önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan bekledi.

Kulp'ta bazı vatandaşlar, Yeni Mahallede bulunan bir bankanın önündeki ATM'de sıraya girdi. Korona virüs riskini hiçe sayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını çiğneyip yan yana bekledi. Sosyal mesafenin unutulduğu bölgede vatandaşların maskeli olduğu gözlendi. Vatandaşlardan bazılarının maske bile takmadığı görüldü. - DİYARBAKIR

Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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