Kula AAT'nin Çevre İzin Belgesi Yenilendi

MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleri ile daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insana ve doğaya verdiği zararın önüne geçen bu tesisler, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği Kula Atıksu Arıtma Tesisinin 'Çevre İzin Belgesi' 5 yıllığına yenilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin tesiste yaptığı incelemelerin ardından Çevre İzin Belgesinin tekrardan yenilenmesine hak kazanıldı.

"Temiz bir Manisa için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geleceğe daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Manisa bırakma hedefleri doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerinin altını çizdi. Çevik, "İl genelinde hayata geçirdiğimiz Atıksu Arıtma Tesislerimizi başarılı bir şekilde işleterek temiz bir Manisa oluşumuna katkıda bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde tüm tesislerimizde olduğu gibi çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Kula Atıksu Arıtma Tesisimizin de Çevre izin belgesi yenilendi" dedi.

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