İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve uygulamaları Eskişehir'de protesto edildi

İsrail tarafından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yapılan saldırılar ve uygulamalar, Eskişehir'de protesto edildi.

İsrail tarafından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yapılan saldırılar ve uygulamalar, Eskişehir'de protesto edildi.

Reşadiye Cami avlusunda toplanan İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Filistinli Mahmoud Blaibleh, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıp, her yıl yüzlerce kişiyi evsiz bıraktığını söyledi.

Birçok ailenin sürekli, zorla yerlerinden edilme tehdidi altında yaşadığını anlatan Blaibleh, şunları ifade etti:

"Filistinliler, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te kendilerine ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor. Topraklarından hukuksuz bir şekilde zorla koparılan Filistinli aileler, siyonist yerleşimcilerin işgali ve açtığı davalar nedeniyle yıllardır İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrail'in, Filistinlileri evlerinden ve yerlerinden etme projesi siyasi bir plandır. İsraillileri korumayı ve karşılığında Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçlamaktadır. Bu yaşananlar, bir tür etnik kökene bağlı yerinden edilme ve savaş suçudur. Filistinliler, kendi topraklarında ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını ile mücadele ederken bir yandan da hukuksuz işgalle evlerinden ve yurtlarından edilmektedir."

Blaibleh, uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimlerinin gayrimeşru kabul edildiğini belirterek, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da ise 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 650 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Kudüs'teki Müslümanlar, işgalin birebir muhatabı ve mağdurudur. Uzun yıllardır devam eden baskı siyaseti ağırlaşarak sürmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar