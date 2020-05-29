Küçükkuyu'da cuma namazı caddede kılındı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün sonra kılınan ilk cuma namazı, cami yanındaki caddede kılındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün sonra kılınan ilk cuma namazı, cami yanındaki caddede kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitlerde yaklaşık 2,5 ay sonra ilk cuma namazı belirlenen camilerde kılındı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise cuma namazı, Mıhlı Cami'nin yanında bulunan cadde üzerinde cemaatin evlerinden getirdiği seccadelerin üzerinde kılındı. Cami imamı bankın üzerine çıkarak cuma hutbesini okudu. Namazda herkesin maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Kaynak: DHA