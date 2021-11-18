Son dakika haberi! Küçükçekmece'deki vahşet; cenazeler Eskişehir'e gönderildi - Haberler
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Son dakika haberi! Küçükçekmece'deki vahşet; cenazeler Eskişehir'e gönderildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Küçükçekmece'deki vahşet; cenazeler Eskişehir'e gönderildi

Son dakika haberler: KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, annesi ve babasını silahla ateş ederek öldürdükten sonra zehir içerek intihar etmişti.

ESKİŞEHİR (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, annesi ve babasını silahla ateş ederek öldürdükten sonra zehir içerek intihar etmişti. 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştı. Cenazeler dün, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlana cenazeler bu sabah yakınlarına teslim edildi. Üç kişinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Eskişehir'e gönderildi.


Son dakika haberi! Küçükçekmece'deki vahşet; cenazeler Eskişehir'e gönderildi

Son dakika haberi! Küçükçekmece'deki vahşet; cenazeler Eskişehir'e gönderildi

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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