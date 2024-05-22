Kripto Devi Coinbase Geleneksel Emtialarda Yeni Dönem Başlatıyor

Kripto Devi Coinbase Geleneksel Emtialarda Yeni Dönem Başlatıyor
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ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, 3 Haziran itibarıyla altın ve petrol vadeli işlemlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin bu hamlesiyle, sadece dijital varlıklar alanında değil, geleneksel emtia piyasalarına da yönelmiş olacak. Coinbase'in yeni ürünleri kapsamında, 10 varil petrol ve 1 troy ons altın büyüklüğünde sözleşmeler yer alacak.

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, altın ve petrol vadeli işlemlerini piyasaya sürerek finansal pazarlarda yeni bir sayfa açıyor. 3 Haziran itibarıyla başlayacak bu yeni hizmetler, yatırımcılara kripto para birimlerinin ötesinde çeşitlilik sunacak.

Coinbase, Geleneksel Emtialarla Kripto Arasında Köprü Kuruyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Coinbase, faaliyet alanını genişleterek altın ve petrol piyasalarına adım atıyor. Şirketin türev ürünler birimi Coinbase Derivatives tarafından yapılan açıklamada, 3 Haziran tarihi itibarıyla altın ve petrol vadeli işlem sözleşmelerinin kullanıma sunulacağı belirtildi.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden Coinbase, bu hamleyle birlikte sadece dijital varlıklara değil, geleneksel emtia piyasalarına da yönelmiş oluyor. CFTC (Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu) tarafından denetlenen şirket, halihazırda Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin ve Dogecoin gibi popüler kripto paralar için vadeli işlem hizmetleri sağlıyor.

Coinbase'in yeni ürünleri kapsamında, 10 varil petrol ve 1 troy ons (31,1034768 gram) altın büyüklüğünde sözleşmeler yer alacak. Şirket bu sayede, geleneksel piyasalardaki yatırımcılara daha geniş ticaret imkanları sunulması hedefleniyor. Şirketin bu atılımı, Mart ayında Dogecoin, Litecoin ve Bitcoin Cash için aylık nakit uzlaşmalı vadeli işlemlerin başlatılacağına dair yapılan duyurunun devamı niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Son yaşanan gelişmeler kripto para borsalarının, klasik finans piyasalarıyla entegrasyonu artırma yönündeki adımları, sektörün olgunlaşma sürecine işaret ediyor. Coinbase'in altın ve petrol gibi emtialara yönelik vadeli işlem sözleşmeleri sunmaya başlaması, dijital varlıkların yanı sıra geleneksel yatırım araçlarına olan ilginin de arttığını gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto
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