Bitcoin'de Yeni Adres Açılımları 2018'den Bu Yana En Düşük Seviyede

Bitcoin piyasasında yeni cüzdan açma oranları, 2018'den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Altı ay önce rekor seviyelere ulaşan yeni adres sayıları, son dönemde büyük bir düşüş yaşadı.

Bitcoin'de Yeni Adres Açılımları 2018 Seviyelerine Geriledi

Son verilere göre Bitcoin ağındaki yeni cüzdan açılımları, 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Altı ay öncesine kadar, Bitcoin'e olan ilginin artmasıyla birlikte, yeni adres açılımları da rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak son dönemde yaşanan düşüş trendi, 2018'in başlarındaki duruma benzerlik gösteriyor.

Aralık 2017'de, haftalık bazda açılan yeni Bitcoin adresi sayısı zirve yapmıştı. Fakat son altı aylık dönemde, yeni Bitcoin projelerine olan ilginin azalmasıyla birlikte, ağa katılan yeni adreslerin sayısı da ciddi oranda düştü.

Verilere göre bundan altı ay önce günlük ortalama 625.000 civarında yeni adres eklenirken, geçen hafta bu sayı 275.000'e kadar geriledi. Bu düşüş, ağın genelindeki aktivite azalmasının da bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öte yandan, madencilerin gelirleri de hash oranındaki düşüşe paralel olarak kritik bir seviyeye indi. Bitcoin ağındaki işlem ücretleri ve toplam işlem hacmi de azalma eğilimi göstermeye devam ediyor. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Bitcoin ekosistemine olan ilgi tamamen kaybolmadığı da görülüyor.