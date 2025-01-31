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XRP yatırımcılarına ETF müjdesi yaklaşıyor

XRP yatırımcılarına ETF müjdesi yaklaşıyor
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New York Stock Exchange'in yan kuruluşu NYSE Arca, Grayscale'in yatırım fonunu spot ETF'ye dönüştürmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Coinbase Custody Trust Company saklayıcı olarak hizmet verecek. 16,1 milyon dolar değerindeki varlık fonu, yatırımcılara doğrudan XRP satın almanın maliyeti ve karmaşıklığı olmadan yatırım imkanı sunuyor.

Kripto para dünyasında ETF dönüşümleri hız kazanıyor. NYSE Arca'nın yaptığı başvuru, SEC'in Ocak 2024'te Bitcoin ETF'lerini ve ardından Ethereum ETF'lerini onaylamasının ardından geldi. Yeni yönetim altında SEC'in kriptoya daha dostane yaklaşması beklenirken, Dogecoin ve Trump'ın memecoininden Litecoin ve Solana'ya kadar çeşitli kripto varlıkları için ETF yarışı devam ediyor.

Wall Street XRP Yatırımcılarına Kapılarını Açıyor

Grayscale XRP yatırım fonunun ETF'ye dönüşüm süreci, kripto para piyasasındaki önemli gelişmelerden biri olarak dikkat çekiyor.Fon, başvuru tarihi itibarıyla dünyanın en büyük XRP yatırım fonları arasında yer alıyor. 19b-4 başvurusu, spot kripto ETF'si önermenin iki aşamalı sürecinin ikinci kısmını oluşturuyor.

SEC'in kabul etmesi durumunda başvuru ABD Resmi Gazetesinde yayımlanacak ve kurumun değerlendirme süreci başlayacak. BNY Mellon Asset Servicing'in transfer acentesi olarak görev yapacağı dönüşüm, yatırımcılara XRP'ye daha kolay ve güvenli erişim sağlayacak. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisini artırabilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

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