Para yerine 620 bin Bitcoin verilmişti: Mahkeme kararını verdi

Kararı 90. Hukuk Dairesinden Hâkim Kim Yu-seong 27 Ağustos'ta verdi. Mahkeme, 194 milyon wonluk tutarın sebepsiz zenginleşme kapsamında iadesine hükmetti.

Karar henüz kesinleşmiş sayılmıyor. Bu bir ilk derece hükmü ve temyize açık.

Bithumb mart ayında dört kullanıcıya karşı dava açtı. Şirket, hesaplarına yanlışlıkla yansıyan Bitcoin bakiyelerini satan ve iade talebine rağmen parayı elinde tutan müşterilerden tahsilat istiyor. Sonuçlanan dosya, dört dava arasında talep tutarı bakımından ikinci sırada yer alıyor. Kalan davalarda 500 milyon, 14,8 milyon ve 5 milyon won talep ediliyor. Toplam talep yaklaşık 713,8 milyon wona ulaşıyor. Diğer dosyaların duruşma takvimi açıklanmadı.

620 BİN WON YERİNE 620 BİN BİTCOİN VERİLDİ

Olay 6 Şubat'ta düzenlenen bir promosyon etkinliğinde başladı. Bithumb, kullanıcılarına toplam 620 bin won, yani o tarihte yaklaşık 420 dolar tutarında ödül dağıtmayı planlıyordu.

Bir çalışan ödeme birimi olarak Kore wonu yerine Bitcoin'i seçti. Sistem hesaplara 620 bin won yerine 620 bin Bitcoin yansıttı. Bu miktarın o günkü karşılığı 40 milyar doları aşıyordu.

Hesaplara yansıyan tutar gerçek bir Bitcoin transferini temsil etmiyordu. Bakiyeler blok zinciri üzerinden aktarılmadı ve borsanın iç kayıtlarında görünüyordu. Tutar, şirketin fiilen elinde tuttuğu Bitcoin miktarının çok üzerindeydi.

Şirketin açıklamasına göre hata 20 dakika sonra fark edildi. İşlem ve para çekme kısıtlamaları 15 dakika sonra başlatıldı. 695 müşteriyi kapsayan tedbirler 35 dakika içinde tamamlandı.

Bazı kullanıcılar kısıtlamalar devreye girmeden satış yaptı. Bithumb'daki Bitcoin fiyatı bu satışlarla kısa süreliğine genel piyasanın yaklaşık yüzde 17 altına indi.

Geri alma süreci büyük ölçüde başarılı oldu. Bithumb hesap düzeltmeleri ve gönüllü iadelerle 618 bin 212 Bitcoin'i, yani hatalı bakiyenin yüzde 99,7'sini geri aldı. Elden çıkarılan 1788 Bitcoin'in de yüzde 99'unun 10 Mart'a kadar toplandığı Kore Ulusal Meclisine bildirildi. Şirket, geriye kalan 7 Bitcoin için ayrıca hukuki yola başvurdu.

DÜZENLEYİCİ BEŞ DAKİKALIK MUTABAKAT ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Olayın etkisi Bithumb ile sınırlı kalmadı. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu incelemesinde borsaların kayıt mutabakatı, onay sistemleri ve operasyonel risk kontrollerinde daha geniş zafiyetler tespit etti.

Kurum nisan ayında kripto para borsalarına yeni yükümlülükler getirdi. Borsalar artık bakiye mutabakatını beş dakikalık aralıklarla otomatik yapmak zorunda. Düzenleme ayrıca ayrı hesap tutulmasını, otomatik geçerlilik kontrollerini, üçüncü taraf doğrulamasını ve yüksek riskli manuel ödemelerde çoklu onay mekanizmasını şart koşuyor.

Bithumb hakkındaki düzenleyici inceleme de sürüyor. Finansal Denetim Servisi ağustos başında Bithumb'a bir inceleme görüşü gönderdi ve olası yaptırım sürecini başlattı. Şirket bu aşamada savunmasını sunabiliyor. Henüz kesinleşmiş bir ceza açıklanmadı.

Bithumb'ın ayrı bir hukuki süreci daha bulunuyor. Bithumb, kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen altı aylık kısmi faaliyet durdurma cezasına itiraz etti. Mahkeme, itiraz davası sürerken cezanın uygulanmasını durdurdu. Bu dosya şubattaki Bitcoin hatasından tamamen ayrı ilerliyor.

Bithumb bu ay halka arzı 2028'de tamamlamayı hedeflediğini duyurdu.

Bundan sonraki süreci, 27 Ağustos kararına temyiz başvurusu yapılıp yapılmayacağı, kalan üç davanın sonucu ve düzenleyici incelemeden çıkabilecek olası ceza belirleyecek.

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