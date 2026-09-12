Haftalık kripto özeti: Öne çıkan 6 gelişme

Bitcoin haftanın büyük bölümünde 80 bin dolar eşiğinin çevresinde dalgalandı. Beklentiyi aşan ABD üretici enflasyonu fiyatı 10 Eylül'de 76 bin 676 dolara kadar çekti. Ertesi gün tüketici enflasyonunun manşet verileri tahminlerle uyumlu gelince Bitcoin yeniden 78 bin doların üzerine çıktı. Piyasanın odağı 15-16 Eylül'deki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi.

LIQUID NETWORK'TEN YAKLAŞIK 4 BİN BİTCOİN ÇEKİLDİ

Bitcoin'e bağlı bir yan zincir olan Liquid Network, yaklaşık 320 milyon dolar değerindeki çıkışın ardından işlemleri durdurdu. Olayı gerçekleştiren taraf, karşılığı bulunmayan L-BTC üretti ve yetkili çıkış hizmeti üzerinden yaklaşık 3 bin 996 Bitcoin çekti. Bu tutar, olay anında federasyon cüzdanında bulunan Bitcoinlerin yaklaşık yüzde 95'ine karşılık geliyordu.

Geliştiriciler, Elements yazılımındaki kanıt doğrulama açığını kapatmak için acil güncelleme hazırladı. Liquid düğümleri 10 Eylül'de yeniden blok üretmeye başladı. Buna karşılık normal işlemler ile Bitcoin giriş ve çıkışları askıda kaldı.

Olayı gerçekleştiren taraf daha sonra 3 bin 400 Bitcoin'i iade etti. Federasyon cüzdanı dışında kalan miktar yaklaşık 598 Bitcoin'e geriledi. Liquid, bu kişilerin kendilerini iyi niyetli bilgisayar korsanları olarak tanıttığını belirtti. Şirket bu ifadeyle tarafların kendi iddiasını aktardı ve işlemin yetkilendirildiğini doğrulamadı.

CLARITY TASARISI 60 OY SINAVINA ÇIKIYOR

ABD'de kripto piyasasının federal çerçevesini belirlemeyi amaçlayan CLARITY yasa tasarısı için ilk usul oylaması 15 Eylül'de yapılacak. Senato takvimine göre oylamanın saat 21.15 TSİ'de başlaması bekleniyor. Tasarının görüşmeye açılması için 60 senatörün desteği gerekiyor.

Cumhuriyetçilerin Senatoda 53 sandalyesi bulunuyor. Bütün Cumhuriyetçilerin destek vermesi halinde bile tasarının ilerlemesi için en az yedi Demokrat ya da bağımsız senatörün oyu gerekecek. Kamu görevlilerinin kripto çıkarlarına ilişkin etik hükümleri, stablecoin getirileri ve merkeziyetsiz finans geliştiricilerinin korunması taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.

Usul oylamasının kabul edilmesi tasarıyı yasalaştırmayacak. Bu sonuç yalnızca Senatodaki görüşmelerin başlamasını sağlayacak. Ripple Hukuk Direktörü Stuart Alderoty de oylama öncesinde senatörlere seslenerek kripto para sahipleriyle görüşmeleri çağrısında bulundu.

BİTCOİN FONLARINDAN 462,7 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri 8-11 Eylül arasındaki dört işlem gününde toplam 462,7 milyon dolar net çıkış kaydetti. Fonlar haftanın her işlem gününü ekside kapattı. En sert hareket 282,7 milyon dolarlık çıkışla perşembe günü görüldü.

Ethereum ve Solana fonları aynı dönemde farklı bir yön izledi. Spot Ethereum ETF'leri cuma günkü 216,4 milyon dolarlık girişin desteğiyle haftayı 196,9 milyon dolar artıda tamamladı. Spot Solana ETF'lerinin haftalık net girişi ise 9,7 milyon dolar oldu. Rakamlar, Fed toplantısı öncesinde kripto fonlarındaki para akışının Bitcoin ile diğer büyük varlıklar arasında ayrıştığını gösterdi.

ABD 52 MİLYON DOLARLIK KRİPTOYA TEDBİR KOYDU

ABD Adalet Bakanlığı, Xinbi Guarantee adlı yapıyla bağlantılı olduğu belirtilen 52 milyon doları aşkın kripto varlığa tedbir koydu. Bakanlık, söz konusu platformun dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan ödeme, para aklama ve başka hizmetleri bir araya getiren Çince bir çevrim içi pazar olarak çalıştığını öne sürdü.

Tether, yaklaşık 12 milyon dolarlık ödeme alan iki cüzdandaki varlıklara el konulduğunu ve 47 cüzdan için daha tedbir talep edildiğini açıkladı. Bakanlığın adımı soruşturma kapsamında doğrulandı. Xinbi ve kullanıcılarına yönelik suçlamalar ise yetkili makamların iddialarına dayanıyor.

ETHEREUM HEGOTÁ İÇİN 62 ÖNERİYİ DEĞERLENDİRDİ

Ethereum Foundation, planlanan Hegotá yükseltmesi için sunulan 62 değişiklik önerisini öncelik sırasına koydu. Yaklaşık 60 protokol uzmanı toplam 397 değerlendirme yaptı. Kuruluş iki öneriyi mutlaka uygulanması gerekenler arasına alırken 15 önerinin yükseltmeye yetişmesinin beklendiğini, 28 önerinin ise elendiğini bildirdi.

Bu sıralama 62 önerinin tamamının uygulanacağı anlamına gelmiyor. Çalışma, geliştiricilerin hangi değişikliklere öncelik vereceğini gösteriyor. Ethereum protokol ekibi ayrıca temel katmanı Aralık 2029'a kadar kuantum saldırılarına dayanıklı hâle getirmeyi hedefliyor.

HAFTANIN DİĞER GELİŞMELERİ

Harmony yönetimi kendi birinci katman Blockchain ağını sonlandırmayı ve son hesap görüntüsündeki ONE bakiyelerini Ethereum üzerinde çıkarılacak tokenlara dönüştürmeyi önerdi. Plan, likidite havuzları ile çoklu imza kasalarındaki varlıkları otomatik biçimde taşımıyor. Ağın son bloğu ve dağıtım takvimi henüz kesinleşmedi.

Robinhood'un kripto işlem hacmi ağustosta aylık yüzde 61 artarak 17,5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 10,1 milyar doları Bitstamp'te, 7,4 milyar doları Robinhood uygulamasında gerçekleşti. Toplam hacim, toparlanmaya rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 düşük kaldı.

İtalya merkezli UniCredit de kripto saklama ve aracılık altyapısı ile tokenlaştırılmış yatırım ve stablecoin hizmetlerini değerlendirmeye başladı. Banka henüz nihai ürün listesini ya da kullanıma sunma tarihini açıklamadı.