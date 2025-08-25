Fed söylentileri kripto para piyasasında uyarı sinyali veriyor

Veri sağlayıcısı Santiment, Fed faiz kararları etrafındaki sosyal medya söylentilerinin tehlikeli seviyelere ulaştığına dikkat çekiyor. Şirketin verilerine göre Fed ve faiz indirimleriyle ilgili anahtar kelimelerin sosyal medya bahisleri son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed Faiz Söylentileri 11 Aylık Rekor Seviyeye Ulaştı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Hole ekonomi sempozyumundaki konuşması kripto piyasasını harekete geçirdi. Powell, enflasyon ve işgücü piyasasındaki mevcut koşulların Fed'in para politikası duruşunu ayarlamayı gerektirebileceğini belirtti.

CME FedWatch Aracı verilerine göre, piyasa katılımcılarının yüzde 75'i Eylül toplantısında faiz indirimi bekliyor. Bu beklenti kripto piyasasında güçlü bir iyimserlik dalgası yarattı.

Kripto ünlüsü Ash Crypto, Powell'ın konuşmasının ardından Fed'in bu yılın dördüncü çeyreğinde para basma makinelerini çalıştıracağını ve iki faiz indirimiyle birlikte trilyonlarca doların kripto piyasasına akacağını öne sürdü. Ash Crypto, "Altcoinlerin 10 kat ile 50 kat arasında patlayacağı parabolik bir aşamaya girmek üzereyiz." açıklamasında bulundu.

Ancak tüm sektör temsilcileri bu iyimserliği paylaşmıyor. 10x Research araştırma başkanı Markus Thielen, yükseliş etkisi beklemenin çok erken olduğunu vurguladı. Thielen, Bitcoin için uzun vadeli fiyat fırsatı ortaya çıkabilse de resesyon korkularının yönlendirdiği kısa vadeli baskı yaşanabileceğini uyardı.

Ağ ekonomisti Timothy Peterson ise Fed'in 2025'te faiz indirimi konusunda beklemesi durumunda daha geniş kripto piyasa düşüşüne neden olabileceği konusuna dikkat çekti.

Santiment'in analizi, tarihsel olarak tek bir yükseliş anlatısı etrafında böylesine büyük tartışma artışının aşırı iyimserliğin çok yüksek hale geldiğini ve yerel zirve işaret edebileceğini gösterebileceğini ortaya koyuyor.