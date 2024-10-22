Fed kararı sonrasında dengeler değişti: Bitcoin ve Ethereum arasındaki makas açılıyor

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Bitcoin fiyatı yüzde 14 oranında artarak yatırımcıların dikkatini çekti. Ethereum ise bu süreçte Bitcoin'in gerisinde kalmaya devam ediyor. Analistler, Ethereum'un yavaş kurumsal kabul oranını ve piyasa içi dinamiklerini değerlendiriyor.

Kripto Para Dünyasında Dengeler Değişiyor

Son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin'in gösterdiği performans, diğer kripto paralar arasında öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararının ardından Bitcoin, kısa sürede yüzde 14'lük bir artış kaydederek 69.500 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişte, borsa yatırım fonlarına (ETF) olan yoğun ilgi ve piyasalardaki risk iştahının artması etkili oldu.

Ancak aynı süreçte Ethereum'un performansı, Bitcoin'in gerisinde kaldı. Ethereum yalnızca yüzde 12 oranında değer kazanırken, bu durum kripto para dünyasında dikkat çekti. Kaiko Research'ün yaptığı analize göre Ethereum'un kurumsal alanda yavaş kabul görmesi, bu performans farkının temel nedeni olarak gösteriliyor.

ETH/BTC oranının Ekim ayında 0,04'ün altına düşmesi, Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeyi işaret ediyor. Bu durum, Ethereum'un piyasa içindeki konumunu sorgulatıyor.

Vadeli işlemler piyasasında da benzer bir tablo gözleniyor. Bitcoin'in CME vadeli işlemlerindeki açık ilgi oranları rekor seviyelere ulaşırken, Ethereum vadeli işlemleri 7.300 sözleşme ile sınırlı kaldı. Bu veriler, kurumsal yatırımcıların Ethereum'u Bitcoin'e kıyasla daha az tercih ettiğini gösteriyor.

Bitwise Avrupa'nın Araştırma Başkanı André Dragosch, Ethereum'un piyasa içi sermaye hareketlerinde Bitcoin'in gerisinde kaldığını vurguluyor. Dragosch'a göre Ethereum'un performansında önemli bir değişiklik görmek için, 2021 ortalarındakine benzer bir sermaye akışı tersine dönüşü gerekiyor.

Öte yandan, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in platformun teknik gelişmelerine dair yayımladığı iki yeni makale, yatırımcıların acil sorunlarını çözmekte yetersiz kaldı.

Son 24 saatte kripto piyasasında genel bir duyarlılık değişikliği gözleniyor. Bu bağlamda Solana, yüzde 3'lük bir artışla dikkat çekiyor. Fiat destekli stablecoin piyasa değerinin 160 milyar dolara ulaşması, bu değişimle ilişkilendiriliyor. Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee, artan likiditenin altcoin büyümesini tetikleyebileceğini belirtiyor.

Outlier Ventures'tan Jasper De Maere, kripto piyasasının kısa ve orta vadede temkinli bir iyimserlikle hareket ettiğini söylüyor. Jeopolitik gerilimlerin ve borsadaki yüksek değerlemelerin Bitcoin'e olan ilgiyi artırdığını ve bu durumun kripto para birimlerine olumlu bir makroekonomik ortam sağladığını ifade ediyor. Bununla birlikte De Maere, yılın geri kalanında enflasyonun yeniden yükselme ihtimaline karşı uyarıda bulundu ve bu durumun faiz oranlarının beklenenden uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceğini, dolayısıyla piyasalar üzerinde risk oluşturabileceğini vurguladı.