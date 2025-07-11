Fed beklentileri kripto para piyasasının yükselişinde etkili oldu

Fed beklentileri kripto para piyasasının yükselişinde etkili oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, kesintisiz devam eden spot ETF girişleri ve ABD para politikası gevşemesi beklentileriyle 118.800 dolara kadar yükselerek tarihi yeni rekor kırdı. Donald Trump'ın yasalaştırdığı mali genişleme paketi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) faiz indirimi tartışmaları kripto piyasasını güçlü şekilde destekliyor. Short pozisyonlarda 1,1 milyar dolarlık büyük tasfiye gerçekleşti.

Kripto para piyasasındaki yükseliş dalgası ivme kazanırken, kurumsal yatırımcıların ilgisi artmaya devam ediyor. BlackRock'ın Ethereum ETF'sine tek günde 300 milyon dolarlık rekor giriş, kurumsal sermayenin kripto varlıklara yöneldiğinin göstergesi oldu. Toplam kripto piyasa değeri 3,6 trilyon doları aşarken, analistlere göre boğa koşusunun devam edeceğini öngörüyor.

Bitcoin 118.800 Dolarlık Tarihi Rekora Yükseldi

ABD'nin para politikası gelişmeleri Bitcoin'in rekor seviyeye çıkmasında kritik rol oynadı. Nansen araştırma analisti Nicolai Søndergaard, Trump'ın "Büyük Güzel Tasarı" olarak adlandırdığı yasanın mali genişleme ve likidite artırımına yol açabileceğini belirtti.

Yükseliş Bitcoin'in cuma günü kilit likidite seviyelerini aştıktan sonra hız kazandı. CoinGlass verilerine göre 10-11 Temmuz arasında 1,1 milyar doların üzerinde kısa pozisyon silinirken, açık faiz yüksek kaldı.

Ethereum'da yaşanan toparlanma da dikkat çekti. Ethereum şubat ayından bu yana ilk kez 3.000 dolar seviyesini geri kazandı. Bu gelişme BlackRock'ın spot Ethereum ETF'sinde gerçekleşen günlük 300 milyon dolarlık rekor girişle aynı zamana denk geldi.

Standard Chartered Bitcoin'in üçüncü çeyrek sonuna kadar 135.000 doları geçeceğini öngörürken, Bitwise yıl sonu 200.000 dolar hedefini öngörüyor. Yatırımcılar şimdi 15 Temmuz tüketici fiyat endeksi ve 30 Temmuz FOMC toplantısına odaklandı.

Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, soğuyan enflasyonun bu ay faiz indirimi gerektirebileceğini söyleyerek Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a politika gevşetme çağrısını destekledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar

Tarihi gün! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title