Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin yükselişi yatırımcıları ikiye böldü

Bitcoin yükselişi yatırımcıları ikiye böldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi kararının ardından yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 63.500 dolar seviyesine tırmandı. CryptoQuant'ın "kârdaki arz" metriği, 365 günlük ortalamasını aşarak potansiyel bir ralli sinyali verdi. Ancak Bitfinex analistleri, kısa vadede konsolidasyon veya düzeltme olasılığına dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Bitcoin'in değeri önemli bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte, CryptoQuant'ın "kârdaki arz" olarak adlandırdığı önemli bir gösterge, kritik bir eşiği aşarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Ancak piyasa uzmanları, spot alım aktivitesindeki yavaşlamaya dikkat çekerek, kısa vadede olası bir konsolidasyon veya düzeltme hareketine karşı uyarıda bulunuyor.

Bitcoin Yükselirken Analistler Temkinli

Bitcoin (BTC), dünya çapındaki ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde yeniden yükseliş trendine girdi. ABD Merkez Bankası'nın (FED) 50 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından, kripto para biriminin değeri yaklaşık yüzde 8 artarak 63.516 dolar seviyesine ulaştı. Bu gelişme, piyasa katılımcıları arasında yeni bir boğa piyasası beklentisini güçlendirdi.

CryptoQuant'ın Araştırma Başkanı Julio Moreno yaptığı açıklamada, Bitcoin'in son yükselişinin "kârdaki arz" metriğini 365 günlük hareketli ortalamasının üzerine taşıdığını belirtti. Moreno "Bu dönüm noktası genellikle daha fazla fiyat artışıyla ilişkilendirilir." diyerek, Bitcoin'in ek bir yukarı yönlü ivme kazanabileceğini öne sürdü.

"Kârdaki arz" metriği, dolaşımdaki Bitcoin'in mevcut piyasa değerinden daha düşük bir fiyata satın alınan yüzdesini ifade ediyor. Bu oran yükseldiğinde, daha fazla Bitcoin sahibinin kârda olduğu anlamına geliyor. Bu durum, satış baskısının azalmasına ve piyasa güveninin artmasına yol açabiliyor.

CryptoQuant'ın blog gönderisine göre kârdaki arz seviyesi genellikle yatırımcılar için duygusal bir kriter görevi görüyor ve önemli bir destek veya direnç bölgesi oluşturuyor. Blog yazısında "Fiyat bu seviyeyi aştığında iyimserlik artma eğiliminde oluyor; altına düşerse satış baskısı artabiliyor." ifadesi yer alıyor.

Öte yandan Bitfinex analistleri temkinli olmayı öneriyor. Analistler Bitcoin'deki yükselişin başlangıçta spot piyasa alımlarıyla tetiklendiğini ancak bu aktivitenin sonradan yavaşladığını tespit ettiler. Bu gözlem, spot kümülatif hacim deltasının (CVD) düzleşmesiyle destekleniyor. CVD, belirli bir süre içinde spot piyasadaki kümülatif alım ve satım hacmi arasındaki farkı ölçen bir metriktir.

Bitfinex'in son raporunda "Bitcoin'in kısa vadede mevcut seviyelere yakın yeni bir aralıkta konsolide olmasını veya kısmi bir düzeltme yaşamasını bekliyoruz." ifadesi yer alıyor. Bu açıklama, piyasadaki coşkuyu bir nebze dengeliyor.

Kripto para piyasasındaki bu gelişmeler, Blockchain teknolojisinin finans dünyasındaki artan etkisini bir kez daha gösteriyor. Bitcoin'in değer artışı ve "kârdaki arz" metriğindeki yükseliş, dijital varlıkların geleneksel finansal araçlara bir alternatif olarak görülme eğilimini güçlendiriyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Abd Merkez Bankası Merkez Bankası Kripto Para Blockchain Bitcoin Bitcoin Fed

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı

İstanbul'dan sonra bu kez adres Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Eylül Karabağlar, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Kumluca 24-25 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda 24 Eylül? CANLI maç izle! (REAL MADRİD ALAVES) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Alaves maçı nereden izlenir? Dünyayı oluşturan katmanların canlılar için önemi nedir? 25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });