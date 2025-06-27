Bitcoin yeni rekor seviyeleri test etmeye hazır

Bitcoin yeni rekor seviyeleri test etmeye hazır
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Bitcoin 107.000 dolar seviyesinde tutunurken analistler yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine hazır olduğunu belirtiyor. İran-İsrail geriliminin azalması ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileri lider kripto para birimini destekliyor. Kurumsal tahsisler ve Bitcoin destekli ipotek uygulamaları geleneksel finans entegrasyonunu hızlandırıyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi kritik bir eşikte bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 100.000 dolar altındaki düşüşün ardından iyi bir toparlanma gösteren Bitcoin, uzmanların gözünde yeni rekor kırma potansiyeli taşıyor. Makroekonomik faktörlerin kripto para lehine dönmesi bu iyimser görünümü pekiştiriyor.

Bitcoin Yeni Rekor Seviyeleri Test Edebilir

BTSE borsasının operasyon müdürü Jeff Mei, Bitcoin'in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 112.000 doları aşması için koşulların uygun olduğunu belirtti. Mei, İran-İsrael gerginliğinin şimdilik sona ermiş görünmesinin bu gelişmeyi desteklediğini vurguladı.

Azalan enflasyon korkuları ve tarifelerin yumuşatılması beklentisi ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell üzerinde ek baskı oluşturuyor. Yetkililer, Powell'ın yakında faiz oranlarını düşürmesi veya beklenenden erken değiştirilmesi halinde piyasaların yukarı yöneleceğini tahmin ediyor.

BTC Markets kripto analisti Rachael Lucas, yeni tüm zamanların en yüksek seviyesinin bir olasılık meselesi değil, zamanlama konusu olduğunu açıkladı. Lucas, devam eden kurumsal tahsis, özellikle kurumsal hazineler ve egemen servet fonlarından gelen ilginin Bitcoin'i desteklediğini söyledi.

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı'nın kripto varlıkları ipotek başvuru değerlendirmeleri için araştırması gibi gelişmeler, kripto para biriminin geleneksel finansta artan önemini gösteriyor. Bitcoin destekli konut kredisi uygulamaları gibi yeni kullanım alanları da bu trendi pekiştiriyor.

Öte yandan Kronos Research Yatırım Müdürü Vincent Liu, Bitcoin'in korku ve açgözlülük endeksinin "açgözlülük" seviyesinde olmasının dikkat gerektirdiğini uyardı. Liu, 8 Temmuz ticaret görüşmeleri son tarihinin yaklaşması sırasında herhangi bir gerilimin piyasayı çevirebileceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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