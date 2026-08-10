Bitcoin neden bu kadar sakin? Uzmanlar yanıtladı

Bitcoin temmuz başından bu yana 62 bin ile 66 bin dolar arasında dar bir bantta işlem görüyor. Hafta sonu, Bitcoin'in 30 günlük örtük oynaklığını ölçen BVIV endeksi yüzde 35,59'a inerek eylülden bu yana en düşük düzeye geriledi.

Bu endeks, ABD hisse senetlerindeki örtük oynaklığı ölçen ve "korku endeksi" olarak bilinen VIX'in kripto piyasasındaki karşılığı olarak kabul ediliyor. Opsiyon işlemleri fiyat hareketlerine karşı korunma talebini yansıttığı için tedirginlik arttıkça korunma talebi ve endeks de yükseliyor. Şubat başında Bitcoin 90 bin dolardan 60 bin dolara düşerken endeks yüzde 90'ın üzerine çıkmıştı. Bugünkü seviye ise o dönemden sert bir geri çekilmeye işaret ediyor.

Kripto para piyasası haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, temmuzdaki çalkantılı dönemin ardından 65 bin doların üzerinde tutundu. Bitcoin'deki yükseliş, İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile anlaşmaya hazır olduğuna ilişkin spekülasyonların gündemde olduğu sırada Nasdaq 100 vadeli işlemlerindeki yükselişe paralel gerçekleşti.

OPSİYON ARZI OYNAKLIĞI BASTIRDI

Kripto aracı kurumu FalconX'in türev ürünler başkanı Griffin Sears, BVIV'deki düşüşü opsiyon piyasasındaki geniş bir arz-talep dengesizliğine bağladı. Sears'a göre Bitcoin fiyatı dar bir bantta kaldığı için iki yöndeki büyük hareket beklentisine dayalı pozisyonlara talep azaldı. Opsiyon talebindeki zayıflama endekse de yansıdı.

Talep zayıflarken arz yüksek kaldı. Yöneticiye göre Bitcoin madencileri ve kurumsal hazine yöneten şirketler dahil giderek daha fazla piyasa katılımcısı, düzenli opsiyon satışı programları kullanıyor. Bu stratejiler, ellerindeki Bitcoin üzerinden getiri elde etmek için alım opsiyonu satmayı içeriyor ve opsiyon arzını artırarak oynaklığı bastırıyor.

Sears, bu etkinin yıl ortasındaki durgunluk ve soğuyan spot piyasayla daha da belirginleştiğini belirtti. Tatil döneminde daha az yatırımcı işlem yaptığı için fiyatın gerçekte ne kadar hareket ettiğini gösteren gerçekleşen volatilite de sıkıştı.

DÜŞÜŞE KARŞI KORUNMA HÂLÂ PAHALI

Ancak düşük BVIV, yatırımcıların yükseliş beklediği ya da rahat olduğu anlamına gelmiyor. Sears, oynaklık düşük olsa da satım opsiyonlarının alım opsiyonlarına göre pahalı kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Bu da yatırımcıların fiyat düşüşlerine karşı korunma sağlayan satım opsiyonları için hâlâ prim ödediği ve bu sözleşmelerin alım opsiyonlarından daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Yani yatırımcılar büyük bir dalgalanma beklemese de olası bir düşüşün derinleşmesinden çekiniyor.

Bu ortamda deneyimli yatırımcılar, Bitcoin'in yönünden çok hareketin zamanlamasına odaklanan pozisyonlar almaya başladı. Sears'a göre bu isimler, doğrudan volatilite pozisyonları yerine sözleşmelerin farklı vade tarihleri arasındaki fiyat farkında ve düşüş sigortasının priminde değer arıyor.

Bitcoin destekli borç verme platformu Arch'ın kurucu ortağı ve teknoloji sorumlusu Himashu Sahay ise düşen oynaklık beklentilerinin yanlış bir güven duygusu yaratabileceği uyarısında bulundu. Sahay, kaldıraç maliyeti düşükken yatırımcıların düşüş korumasını ihmal ederek daha agresif pozisyonlar açtığını belirtti. Yöneticiye göre risk ortadan kalkmadı. Piyasa riski olduğundan düşük fiyatlarken yatırımcıların korunması yetersiz kalıyor. Bu da ani bir harekete ve zorunlu tasfiyelere açık bir zemin yaratıyor.

VADELİ İŞLEMLERDE UZUN POZİSYONLAR ÖNE GEÇTİ

Vadeli işlemlerde görünüm bir miktar yükseliş yönüne döndü. Kripto vadeli işlemlerinde uzun pozisyonlar işlem akışının yüzde 52'sini oluşturarak öne geçti. Bitcoin'in açık pozisyon büyüklüğü 750 bin Bitcoin'in altına gerilese de fonlama oranlarının pozitif kalması yatırımcıların sınırlı da olsa yükseliş yönünde konumlandığını gösterdi.

Ethereum vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar mayıs başından bu yana en düşük düzeye geriledi. Buna karşın Solana vadeli işlemlerinde canlanma görüldü ve fiyatın 70 dolardan 76 doların üzerine toparlanmasıyla açık pozisyon yeniden arttı.

Gizlilik odaklı kripto para Monero ise son 24 saatte yüzde 5 yükselerek 12 Haziran'dan bu yana ilk kez kısa süreliğine 400 doları aştı. Opsiyon tarafında ise yatırımcılar ağırlıklı olarak 68 bin ve 70 bin dolar kullanım fiyatlı Bitcoin alım opsiyonlarına yöneldi. Bu sırada piyasa katılımcıları, altcoinlerin yönü için Bitcoin'in 68 bin ile 72 bin dolar aralığına yükselip yükselmeyeceğini izliyor.

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