Bitcoin düşerken zincir üstü veriler alıcıların döndüğünü gösteriyor

Bitcoin, çarşamba günkü 65 bin dolar seviyesinden yüzde 1,4 gerileyen seyrini sürdürerek 62.800 dolar seviyesine kadar geriledi ve birçok yatırımcının kısa vadeli momentum göstergesi olarak izlediği 50 günlük basit hareketli ortalamasının altına düştü. Sektör verilerine göre bu geri çekilme, küresel piyasalardaki geniş çaplı düşüşle aynı yönde ilerledi.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 4 değer kaybederek 25 Haziran'daki zirvesinden yüzde 10'dan fazla gerilemeyle düzeltme bölgesine girdi. Bu düşüşte bellek çipi üreticisi Kioxia'nın yüzde 16,1 kaybı etkili oldu. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 3,1 gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesine indi. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 1,6 düşüşe işaret etti. Wall Street'te Nvidia, Micron, Broadcom ve Qualcomm gibi çip hisseleri, yapay zeka yükselişinin şirket kârlarının ötesine geçtiği endişesiyle baskı altında kaldı.

İRAN SALDIRILARI PETROLÜ 79 DOLARA TAŞIDI

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, Hürmüzgan valiliğine dayanarak ABD hava saldırılarının ülkenin güneyindeki beş köprüyü vurduğunu bildirdi. Ayrı bir füze saldırısının ise İran'ın Çabahar limanındaki deniz kontrol kulesine zarar verdiği aktarıldı. WTI ham petrolü beş işlem gününde yaklaşık yüzde 15 yükselerek varil başına 79 dolara yaklaştı. Bu hareket, enflasyon ve faiz patikasına ilişkin kaygıları yeniden canlandırdı.

İkinci belirsizlik cephesi Washington'da açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini öne süren istihbarat raporlarının gizliliğini kaldırdı ve Pekin'in 220 milyon seçmen kaydını ele geçirdiğini iddia ederek bunu demokrasi için tehdit olarak nitelendirdi. Çin'in büyükelçiliği iddiaları reddetti. Anlaşmazlığın piyasalar üzerindeki doğrudan ağırlığı sınırlı olsa da yatırımcılar, sürecin Trump'ın eylülde Xi Jinping ile yapacağı görüşme öncesinde ilişkileri gerebileceğinden endişe ediyor. Çin bağlantılı ticaretin göstergesi sayılan Avustralya doları, ABD doları karşısında değer kaybetti.

NANSEN ANALİSTİ ASIL EŞİK 29 TEMMUZ FED TOPLANTISI DEDİ

Bazı analistlere göre satış dalgası, temel dinamikleri pek değişmemiş bir piyasayı gölgeliyor. Nansen araştırma analisti Nicolai Sondergaard, Bitcoin'in seyrinin jeopolitik bir korunma aracından çok makro verileri yansıttığını söyledi. Sondergaard'a göre burada enflasyon ve likidite kanalı, jeopolitik korunma anlatısından daha belirleyici rol oynuyor.

Analist, 14 Temmuz'da açıklanan haziran enflasyon raporuna dikkat çekti. Rapor, manşet enflasyonu yüzde 3,8 beklentiye karşılık yüzde 3,5, çekirdek enflasyonu ise yüzde 2,9 beklentiye karşılık yüzde 2,6 olarak gösterdi. Dolar endeksi çok ayın en düşüğü olan 100,77 dolayına indi, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,57'ye geriledi. Bu yumuşak veri, Merkez Bankası beklentilerini de değiştirdi. Vadeli işlem verilerine göre 28-29 Temmuz toplantısında faiz artırımı olasılığı yüzde 40'ın üzerinden yüzde 10'lu düşük seviyelere indi. Sondergaard, asıl belirleyici eşiğin bu toplantı olduğunu, enflasyon verisi korunur ve Merkez Bankası inandırıcı bir yön değişikliği sinyali verirse sürdürülebilir ETF girişleri için koşulların yeniden oluşacağını belirtti.

ETF'LERE 510 MİLYON DOLAR GİRDİ ALICILAR GERİ DÖNDÜ

Sondergaard'a göre zincir üstü akışlar bu okumayı destekliyor. Spot Bitcoin ETF'leri bu ay üç işlem gününde 510 milyon dolar çekerek 2,73 milyar dolarlık çıkış serisini sonlandırdı, girişlere BlackRock'ın IBIT fonu öncülük etti. Nansen verilerine göre büyük cüzdanlar saldırı boyunca pozisyonlarını korudu. Analist, saldırı saatinde net çıkışın eksi 18,3 Bitcoin'e ulaştığını, ardından şok sonrası ortalamanın saatte artı 0,67 Bitcoin'e döndüğünü ve alıcıların aynı seans içinde geri geldiğini aktardı.

Sondergaard, konumlanmayı kırılgan değil yapıcı olarak tanımladı. Fonlama oranları sıfıra yakın seyretti, bu da kaldıraçlı uzun pozisyonların aşırı yoğunlaşmadığına işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların uzun/kısa oranı 1,58 düzeyindeyken stablecoinlere kaçış görülmedi. Bireysel yatırımcıların oranı ise 1,79 ile profesyonellerin bir adım önünde ama aynı yönde kaldı. Yedi günlük girişler likit stake, merkeziyetsiz finans kredilendirmesi ve merkeziyetsiz borsalarda yoğunlaştı, bu da risk iştahına işaret etti.

Analist, tablonun geçmiş şoklarla benzeştiğini söyledi. Sondergaard'a göre önceki Orta Doğu tırmanışları da aynı örüntüyü üretti, kısa süreli bir boşalmanın ardından birikim yeniden başladı. Analist, MVRV oranının 1,205, gerçekleşen fiyatın yaklaşık 53 bin dolar, uzun vadeli sahiplerin maliyet tabanının ise 49.900 dolar dolayında olduğunu ve bunun yapısal tabanı tanımladığını belirtti. Sondergaard, bu tablonun jeopolitik duyguyla hareket eden bir piyasa profili olmadığını vurguladı.