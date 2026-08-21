Bitcoin 80 bin dolara dayandı: Piyasayı ne bekliyor?

Bitcoin cuma günü 79 bin 194 dolara kadar yükseldikten sonra yayım sırasında yüzde 7,84 artışla 77 bin 377 dolar dolayında işlem gördü. Yükselişi destekleyen gelişmelerden biri, ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alım planı oldu.

Talep tarafındaki tablo da güçlü. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına perşembe günü 606 milyon dolar net giriş oldu ve bu tutar 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük seviyeye işaret etti. Cuma günkü seansın akışı ise kurumların ralliyi nasıl okuduğunu gösterecek.

HAFTA SONUNDA LİKİDİTE RİSKİ ARTIYOR

Zamanlama bu noktada belirleyici oluyor. ABD borsaları kapandığında Bitcoin ETF'lerden gelen alım desteğini kaybedecek ve işlem hacminin daha ince olduğu hafta sonu seansına girecek. Bu dönemde varlık, petrol fiyatlarını etkileyen jeopolitik gelişmelere karşı daha kırılgan hale geliyor.

CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, rallinin kriptoya özgü olmaktan çok makro kaynaklı olduğunu vurguladı. Butterfill'e göre Bitcoin likidite beklentilerindeki ve reel getirilerdeki değişimlere yüksek duyarlılık gösteriyor ve bu harekette de aynı tepkiyi verdi. Araştırma başkanı 80 bin dolar seviyesini önemli bir sınır olarak tanımlıyor. Butterfill'e göre bu seviyenin kararlı biçimde aşılması, Fed'in sıkılaşmadan uzaklaştığına dair bir teyit gerektirecek. Böyle bir sinyal önümüzdeki hafta düzenlenecek Jackson Hole sempozyumunda ortaya çıkabilir.

Butterfill bir uyarı da ekledi. Yapışkan enflasyon ve zayıflayan dolar, Fed'i kısa vadeli faiz tarafında telafi edici adımlar atmaya zorlayabilir. Araştırma başkanına göre büyük sahiplerin birikim ölçeği hâlâ sınırlı kaldığı için piyasa, kalıcı bir kırılımı destekleyecek derinlikten yoksun.

64-66 BİN DOLARIN ALTINDAKİ SIKIŞMA KISA POZİSYONLARI ARTIRDI

Piyasa yorumcuları rallinin anlamı konusunda anlaşamıyor. Quantum Economics'in kurucusu Mati Greenspan, hareketi klasik bir dip oluşumu olarak okuyor. Greenspan'e göre dipler genellikle bir kısa pozisyon sıkışmasıyla başlıyor, ardından teknik seviyeler kırılıyor ve düşük fiyattan almayı bekleyen yatırımcılar stratejilerini yeniden düşünmeye başlıyor. Analist yeni bir sert düşüş ihtimalini tümüyle dışlamıyor, ancak bunu güçlü bir olasılık olarak görmediğini söylüyor.

Greenspan, gerekçesini düzenleme cephesindeki gelişmelere de dayandırıyor. Analiste göre Beyaz Saray'ın Bitcoin rezervi operasyonlarını açıkça tartışması, Kongre'nin piyasa yapısı yasası üzerinde çalışması ve SEC ile CFTC'nin netlik yönünde adım atması aynı anda gerçekleşiyor.

AdLunam'ın kurucu ortağı Jason Fernandes ise bu iyimserliği paylaşmıyor. Fernandes, kalıcı fon girişleri ve net bir parasal gevşeme olmadan düşüş döneminin bittiğini söylemenin erken olacağını belirtti. Analiste göre Bitcoin yukarıdaki direnç bölgesinde gücünü tüketebilir. Fernandes makro gerekçelerde ise Greenspan ile hemfikir. Analiste göre aylarca 64 bin-66 bin dolar bölgesinin altında kalan dar bantlı seyir, agresif kısa pozisyonların yoğunlaşmasına zemin hazırladı. Yukarı yönlü baskı bu pozisyonlarda zincirleme tasfiyeyi tetikledi ve 66 bin dolar ile 200 günlük ortalamanın kırılması algoritmik alımları da devreye soktu.

"ASIL MAKRO SİNYALİ ALTIN VERİYOR"

En sert değerlendirme rallinin mekanizmasına yönelikti. Kripto piyasa verisi şirketi LO TECH baş araştırmacısı Adam Morgan McCarthy, çarşamba günkü yüzde 7,1'lik kazancın yarısından fazlasının tek bir saat içinde ve günlük hacmin yaklaşık üçte biriyle gerçekleştiğini belirtti. McCarthy'ye göre bu tablo bir kısa pozisyon sıkışmasının imzasını taşıyor.

Araştırmacı altınla da karşılaştırma yaptı. McCarthy, altının Hazinenin tahvil geri alımlarını ikiye katlaması üzerine Bitcoin'deki gibi zorunlu alım olmadan yükseldiğini vurguladı. Analiste göre yatırımcıların para birimi ve enflasyon riskine karşı gerçekte nerede korunduğu sorusunun cevabı bu hafta altında görülüyor.

Konumlanma tarafındaki uyarı ise TBV kurucu ortağı Tobias Bauer'den geldi. Bauer, Binance'te 60 saniyelik tek bir dilimde 1,26 milyar dolarlık Bitcoin vadeli işlem hacmi gerçekleştiğini aktardı. Bu tutar normal bir dakikanın 361 katına denk geliyor ve fonlama oranları borsa üst sınırlarına ulaşmış durumda. Bauer'e göre piyasadaki işlemciler aynı yönde yoğunlaştı ve bu seviyeden kaldıraçlı uzun pozisyon taşımak pahalı hale geldi.

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