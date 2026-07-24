Bernstein: Yapay zekanın çözümü Bitcoin madencilerinde

Bernstein'ın Bitcoin madenciliği anlaşma takip sistemine göre temmuz ayında her hafta yapay zeka bağlantılı yeni bir anlaşma kaydedildi. Toplam anlaşmalar 7,5 gigavatı aşarak çok yıllı sözleşmelerde 150 milyar dolarlık karşılığa ulaştı.

Analistlere göre yeni ABD veri merkezlerinin inşasına yönelik siyasi tepki büyürken, enerjiye erişim yapay zeka sektörünün asıl darboğazı olmayı sürdürüyor. Bu tabloda Bitcoin madencilerinin sunduğu bağımsız hesaplama kapasitesi yüksek değerini koruyacak.

TEMMUZ AYINDA MADENCİLİK VE YAPAY ZEKA ANLAŞMALARI HIZLANDI

Bitcoin madenciliği hisseleri, madencilik şirketleri Hut 8 ve IREN'in büyük yapay zeka altyapı anlaşmalarını duyurmasının ardından pazartesi günü çift haneli yükseldi. Hut 8, yapay zeka veri merkezi kampüsü için 15 yıllık ve 9,8 milyar dolarlık bir kira sözleşmesi açıkladı. IREN ise yapay zeka geliştiricileriyle 2,8 milyar dolarlık bulut hizmeti sözleşmeleri duyurdu.

Halka açık diğer madencilik şirketleri de yapay zekaya yöneldi. Temmuz başında MARA Holdings, yapay zeka ve dijital altyapı işini büyütmek için Teksas'ta 2 gigavata kadar kapasiteye sahip bir sahayı satın alma planını açıkladı. Birkaç gün önce TeraWulf, yapay zeka girişimi Anthropic ile 20 yıllık bir veri merkezi kira sözleşmesi imzaladı. Şirkete göre bu anlaşma yaklaşık 19 milyar dolarlık sözleşme geliri yaratabilir. Bitcoin madenciliği altyapısı şirketi Bitdeer de yapay zeka bulut hizmetlerine ve yüksek performanslı hesaplamaya açıldı.

VERİ MERKEZLERİ ARTAN SİYASİ TEPKİYLE KARŞILAŞIYOR

Bernstein'ın notuna göre yeni veri merkezlerinin inşası her iki partiden gelen siyasi tepkiyle karşılaştığı için Bitcoin madencileri ve bağımsız hesaplama gücü sağlayıcıları yapay zeka şirketleri açısından önemli olmayı sürdürecek. Teksas'ta Demokrat Senato adayı James Talarico, çarşamba günü daha güçlü yerel onay süreçleri kurmayı ve yapay zeka veri merkezlerine yönelik vergi indirimlerini kaldırmayı öneren bir plan paylaştı.

Nisan ayında ABD'li Senatör Ron Wyden, kendi eyaleti Oregon'daki yapay zeka veri merkezlerinin süregelen kuraklıklarda su kıtlığını derinleştirebileceği kaygısını dile getirdi. Wyden, büyük veri merkezlerinin günde 5 milyon galona kadar su tüketebildiğini belirterek işletmecilerden yer altı suyu çekimini nasıl azaltacaklarını açıklamalarını istedi. Mart ayında Trump yönetimi, hane halkları ve küçük işletmeler için elektrik faturalarını artırmadan yapay zeka altyapısını genişletmeyi amaçlayan bir taahhüt yayımladı. Ocak ayında da çeşitli eyalet valileri, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan talebini karşılamak için şebekeyi genişletme planları açıkladı. Valiler, yeni veri merkezlerinin yarattıkları maliyeti mevcut konut aboneleri ile küçük işletmelere yıkmak yerine kendilerinin üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

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