Kremlin: Navalnıy'ın sağlık durumu diğer ülkeleri ilgilendirmez
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Kremlin: Navalnıy'ın sağlık durumu diğer ülkeleri ilgilendirmez

Kremlin: Navalnıy'ın sağlık durumu diğer ülkeleri ilgilendirmez
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölmesi halinde Rusya'ya karşı sonuçları olacağına yönelik açıklamasına karşılık Rusya'daki hükümlülerin sağlık durumunun başka ülkeleri ilgilendirmeyeceğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölmesi halinde Rusya'ya karşı sonuçları olacağına yönelik açıklamasına karşılık Rusya'daki hükümlülerin sağlık durumunun başka ülkeleri ilgilendirmeyeceğini söyledi.

Peskov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın hapishanede bulunan Navalnıy ile ilgili olarak Rusya'ya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Dmitriy Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya topraklarındaki hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının diğer ülkelerin ilgi konusu olamayacağını ve olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin yaptırım kararlarına karşı Rusya'nın karşılıklılık ilkesine göre yaptırım kararı almaya devam edeceğini belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Buradaki karşılıklılık ilkesi, mutlak sabittir ve bu karşılıklılık temelinde kararlar alınmıştır. Rusya'nın misilleme yaptırımlarıyla ilgili kararlar daha da ileri götürülecektir. Eğer yaptırımlar devam ederse elbette her seferinde ABD ile ilgili olarak uygun önlemler alınacaktır."

Batı'dan Navalnıy'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar

Dün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hapishanede açlık grevine başladığı gerekçesiyle sağlık durumunun bozulduğu belirtilen Rus muhalif Navalnıy ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu, Rus hükümetine ilettik ve Rusya, uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır. Eğer Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Rus makamlarına, Navalnıy'ın, güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rus makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." görüşünü paylaşmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'ya "siyasi nedenlerle" tutuklu bulunan Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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