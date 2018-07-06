Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!

İngiltere'de bir kışlada kaydedildiği öne sürülen, dört asker ve bir kadının göründüğü cinsel ilişki partisinin görüntüleri ülkeyi karıştırdı. İşin ilginç tarafı ise skandalın patlak vermesinin hemen ardından Kraliçe Elizabeth'in kışlayı ziyaret etmesiydi.

BASIN, GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADI

İngiltere'deki The Dragoon Guards Leuchars Station askeri birliğinde çarpıcı bir skandal yaşandı. Ziyaret ve skandal İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Videonun yayınlanamayacak düzeyde uygunsuz görüntüler içerdiği açıklandı.

GÖRÜNTÜLERDE DÖRT ASKER VE BİR KADIN VAR

Askerler tarafından gerçekleştirilen skandalın görüntüleri WhatsApp aracılıyla tüm askeriyeye yayıldı. Görüntülerde 4 asker ve bir kadın yer alıyordu. Askerler çıplak ve sarhoştu. Kadının ise bir hayat kadını işçisi iddia edildi. Video, birlikteki diğer askerler tarafından kaydedildi.

SARHOŞ CESARETİ İLE KADINI BİRLİĞE SOKTULAR

Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve dönüşte sarhoşluğun da cesareti ile kadını gizlice birliğe soktukları öğrenildi. Diğerleri müzik eşliğinde eğlenmeye devam ederken 4 adam ile kadın soyunmaya ve birlikte olmaya başladı.

GÖZALTINDA OLDUKLARI İDDİA EDİLİYOR

Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltında tutuluyor. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth'in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.

KRALİÇE ZİYARET ETTİ

Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards' Leuchars Station'ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.

Skandal açığa çıktıktan sonra, polisler tarafından herhangi bir suçun işlenip işlenmediğine dair olay incelenmeye başlandı. Polislere askerlerin de yardım ettiği öğrenildi. Polislerin incelemesi bittikten askerler incelemenin başına geçecek.