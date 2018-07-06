Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!
İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada grup cinsel ilişki partisi verildiğini gösteren görüntüler ülkeyi karıştırırken, skandala ilişkin video Kraliçe'nin ziyareti esnasında internentte paylaşıldı.
İngiltere'de bir kışlada kaydedildiği öne sürülen, dört asker ve bir kadının göründüğü cinsel ilişki partisinin görüntüleri ülkeyi karıştırdı. İşin ilginç tarafı ise skandalın patlak vermesinin hemen ardından Kraliçe Elizabeth'in kışlayı ziyaret etmesiydi.
BASIN, GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADI
İngiltere'deki The Dragoon Guards Leuchars Station askeri birliğinde çarpıcı bir skandal yaşandı. Ziyaret ve skandal İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Videonun yayınlanamayacak düzeyde uygunsuz görüntüler içerdiği açıklandı.
GÖRÜNTÜLERDE DÖRT ASKER VE BİR KADIN VAR
Askerler tarafından gerçekleştirilen skandalın görüntüleri WhatsApp aracılıyla tüm askeriyeye yayıldı. Görüntülerde 4 asker ve bir kadın yer alıyordu. Askerler çıplak ve sarhoştu. Kadının ise bir hayat kadını işçisi iddia edildi. Video, birlikteki diğer askerler tarafından kaydedildi.
SARHOŞ CESARETİ İLE KADINI BİRLİĞE SOKTULAR
Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve dönüşte sarhoşluğun da cesareti ile kadını gizlice birliğe soktukları öğrenildi. Diğerleri müzik eşliğinde eğlenmeye devam ederken 4 adam ile kadın soyunmaya ve birlikte olmaya başladı.
GÖZALTINDA OLDUKLARI İDDİA EDİLİYOR
Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltında tutuluyor. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth'in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.
KRALİÇE ZİYARET ETTİ
Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards' Leuchars Station'ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.
Skandal açığa çıktıktan sonra, polisler tarafından herhangi bir suçun işlenip işlenmediğine dair olay incelenmeye başlandı. Polislere askerlerin de yardım ettiği öğrenildi. Polislerin incelemesi bittikten askerler incelemenin başına geçecek.
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Sapıklar.. Barış gücü, insani yardım kuruluşu olarak gittikleri her yerde istisnasız her türlü sapıklıkları yapan, bizden bazı sanatçı diye geçinen sivri akıllıların da ne kadar özgür diye parklarında oralarını buralarını açıp selfie yaptıkları, Türkiyede kazandıkları paraları başkentlerinde harcadıkları western medeniyetinin üstelik elemeden geçip seçilmiş örnekleri. Hey yawrum heyCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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al sana demokrasi. . . . bi de ingiltere gralllıkla yönetiliyo. . . biz niye yönetilmiyoz derler. . . . arkadaş adamlarda 800 yıllık demokradi. . . 500 yıllık laik kültür var. . bizde 90 yıllık. . . . adamlardaki krallık, saygı duyulan ammmaaaaaa sembolik bir makam. . . .Cevap Yaz 4 5 Yayından KaldırANLAYANA: adamlar;; akılla, bilimle, fenle, eleştiri ile, sorgulama ile. . . kendi din satıcılarına, krallara karşı yüzyıllaarca mücadele vererek laiklik ve demokrasi kazanımlarını elde edebilmişler. . . (coğrafi keşifler, rönesans, reform, yüzyl savaşlar. . . ) adamlar bu mücadeleleri verdikleri sırada doğulular haalaaa ''''''''''badddişaaaam çok yaşa. . . ver eline ayyyaaanı öpem. . . . sen olmazsan biz hiçiz. . '''''''' diye feryad ediyorlarmış. . . adamların kazanımlarını biz Atatürk sayesinde elde ettik. yani hazıra ko1 Yayından Kaldır
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:) iyiymişCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Malca yorumlarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır