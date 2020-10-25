KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı
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KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı

25.10.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:27

KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu, Yozgat'ta da başladı.

KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı

YOZGAT - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu, Yozgat'ta da başladı.

KPSS Ön Lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Yozgat'ta birçok aday sınava saniyelerle yetişirken uyarılara rağmen geç kalan 2 aday, sınava gireceği Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi binasına alınmadı.

Duruma tepki gösteren adaylar, sınav yerinden ayrıldı.

Adaylar sınav binası girişinde bulunan yetkililerce, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanları kontrol edilerek sınava alındı. Korona virüs önlemleri kapsamında adaylara, sınav görevlilerince maske, ıslak mendil dağıtıldı. Adaylar ellerini dezenfekte etmeden sınav salonuna alınmadı. Yetkililer, adayları sürekli sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Aileler ise çocuklarını okul bahçesinde Kuran-ı Kerim okuyarak ve dua ederek beklediler.

KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı
KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı
KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı
KPSS'ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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