Kozan'da ramazan pidesi 3 liradan satılacak

Adana'nın Kozan ilçesinde 280 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde 280 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatının belirlendiğini kaydetti.

Yorulmaz, "Girdi maliyetlerimiz de en alt seviyede tutularak, Kozan'da 280 gram pidenin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın