Kozan'da ramazan pidesi 3 liradan satılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde 280 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.
Adana'nın Kozan ilçesinde 280 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.
Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatının belirlendiğini kaydetti.
Yorulmaz, "Girdi maliyetlerimiz de en alt seviyede tutularak, Kozan'da 280 gram pidenin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın