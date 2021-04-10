Kozan'da ramazan pidesi 3 liradan satılacak
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Kozan'da ramazan pidesi 3 liradan satılacak

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan'da ramazan pidesi 3 liradan satılacak

Adana'nın Kozan ilçesinde 280 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde 280 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatının belirlendiğini kaydetti.

Yorulmaz, "Girdi maliyetlerimiz de en alt seviyede tutularak, Kozan'da 280 gram pidenin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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