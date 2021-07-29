Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (8)

Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (8)AFAD: ANNE VE KIZI ALEVLERİN İÇİNDEN KURTARILDIAFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızının alevlerin arasından kurtarıldığını duyurdu.