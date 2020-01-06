Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı
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Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı

Antalya'da sele kapılan bir çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, çobanın hayvanlarına ise hala ulaşılamıyor.

06.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:46
Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı

'da sele kapılan bir çoban ekipleri tarafından kurtarıldı, çobanın hayvanlarına ise hala ulaşılamıyor.


Antalya'da etkili olan sağanak yağış maddi ve manevi hasarlara neden oldu. Kimi bölgede insanlar evinde mahsur kalırken kimi yerde de su baskınları meydana geldi. Serik ilçesi Çandır mahallesinde ise koyunlarını otlatmak için çıkan bir çoban geriye dönmeyince yakınları durumundan endişelenmeye başladı. Yakınları bir süre sonra acil çağrı merkezine durumu verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Yapılan arama çalışması sonucunda çoban selin taşırdığı bir derede bulundu. AFAD ekipleri çobanı kurtarma botuyla karaya çıkardı.


Kurtulan çobanın hayvanlarına ise hala ulaşılamıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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