- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.. O anlar kameralara böyle yansıdı
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- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.. O anlar kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - Haberler | 3. Sayfa

- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.. O anlar kameralara böyle yansıdı

Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Jandarma taraflara biber gazı ile müdahale etti

Kavgada 8 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kavga edenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Kırsal Mahallesi Yenice Sokakta yaşandı. İddiaya göre sokakta bulunan bir tekkede yaşayan Cuma Y.'nin beslediği koyunlar, mahallelinin arazilerine girip ürünlerini yedi. Duruma sinirlenen mahalleli tekkeyi bastı. Tekkedekiler ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine jandarmaya haber verildi. Tartışmanın ardından taraflar kavga etmeye başladı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalıştı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri göz yaşartıcı gaz kullandı. Viranşehir - Ceylanpınar Karayolu'nda trafiğin durduğu kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.. O anlar kameralara böyle yansıdı
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.. O anlar kameralara böyle yansıdı
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.. O anlar kameralara böyle yansıdı
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü.. O anlar kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN

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