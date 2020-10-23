Koyulhisar'da aracın çarptığı 3 manda telef oldu
23.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:21
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir aracın çarptığı 3 manda telef oldu.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir aracın çarptığı 3 manda telef oldu.
Koyulhisar-Mesudiye kara yolunun Ahlan mevkisi yol ayrımında plakası öğrenilemeyen bir araç yoldaki mandalara çarptı.
Telef olan 3 manda, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Çarpan aracın ve telef olan mandaların sahibinin bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara