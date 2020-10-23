Koyulhisar'da aracın çarptığı 3 manda telef oldu
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Koyulhisar'da aracın çarptığı 3 manda telef oldu

23.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:21
Koyulhisar'da aracın çarptığı 3 manda telef oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir aracın çarptığı 3 manda telef oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir aracın çarptığı 3 manda telef oldu.

Koyulhisar-Mesudiye kara yolunun Ahlan mevkisi yol ayrımında plakası öğrenilemeyen bir araç yoldaki mandalara çarptı.

Telef olan 3 manda, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

Çarpan aracın ve telef olan mandaların sahibinin bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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