Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi traktör yaptı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde 11 yıllık maden işçisi ortaokul mezunu Gökhan Eroğlu (33), atık malzemelerden ürettiği 2,5 ton yük taşıma kapasiteli tarım aracının ardından şimdi de tekne motorunu revize ederek 5 ton yük taşıyabilen 3 şanzımanlı, toplam 30 ileri 15 geri vitesli dört çekişli traktör yaptı. Köylülerin 'Yerli Elon Musk' diye çağırdığı Gökhan Eroğlu, "Ben bu traktörü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum. Bu bizim milli malımız" dedi.

Gökçebey'e bağlı Muharremler köyünde oturan Gökhan Eroğlu, 3 yıl önce atık malzemelerinden 2,5 ton yük taşıyabilen tarım aracı üretti. Motosiklet motoru ve otomobil şanzımanını birleştirerek yaptığı tarım aracı büyük ilgi gördü. Özel bir şirkette maden işçisi olarak çalışan Eroğlu, kendini geliştirerek bu kez traktör imal etmeye karar verdi. Köylülerin ve ailesinin desteğiyle geçen yıl çalışmalara başladı. 3 otomobil şanzımanını birleştiren Eroğlu, 30 ileri 15 geri vitesli 4 çekişli traktörü 20 bin lira maliyet ile yapmayı başardı. 5 ton yük taşıma kapasiteli traktör, tüm arazi şartlarında emsallerinden daha atak ve güçlü olmasıyla dikkat çekti. Tüm aksamını evinin alt katındaki garajda kendi becerisiyle yapan Eroğlu, traktörüne Gök-Türk adını verdi.

Köylülerin 'yerli Elon Musk' adını koyduğu Eroğlu, çalışma azmiyle ilçede de örnek olarak gösterilmeye başlandı. Evli ve 1 çocuk babası Gökhan Eroğlu, ortaokul mezunu olduğunu, ancak küçük yaşlardan itibaren araçlara ve makinelere ilgisinin bulunduğunu söyledi. 'SÜREKLİ OKUYARAK KENDİMİ GELİŞTİRDİM'Sürekli okuyarak ve deneme yanılma yöntemiyle kendisini geliştirdiğini anlatan Eroğlu, "İlk önce yaptığım traktör 10 ileri, 5 geri vites olarak tek çekerdi. Daha güçlü ve daha iyisini yapmaya karar verdim. Ardından 30 ileri 15 geri vites olan bu traktörümü yaptım. 4 çeker bir araç. Bununla 5 ton yükü rahat çekebiliyorum. Tamamen normal sanayilerden çıkma malzemelerde ve bir kısmını sıfır malzeme alarak yaptım. 20 bin liraya mal oldu. 2019 yılının aralık ayında başladım ve yeni bitirdim. Çok da memnunum. Bu araç, benzeri traktörlerden ayrı olarak toplam 3 şanzımandan oluşuyor. Tekne motoru koydum, çift silindir. Tek ve çift çeker olarak çalıştırabiliyorum. Arazi olarak 4 çekerdeyken takviye çekeri de var. Bağ bahçe tüm tarım işlerinde kullanabiliyorum" dedi. TRAKTÖRÜNÜ CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMEK İSTİYOR Eroğlu, yaptığı traktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirterek, "Ben bu traktörü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye hediye etmek istiyorum. Kendilerini çok seviyoruz. Destek olunursa daha iyisini, daha gelişmişini yaparız. Bu bizim milli malımız. Sponsorlardan, iş adamlarından destek bekliyorum. Bundan sonraki projem yer altı maden ocaklarında taban yollarında sürülecek mekanize sistem. Malzeme ihtiyacımız var sadece. Kalıp ve torna makinesine ihtiyacım var. Bunlar için Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum. Binlerce liraya mal edilen makineyi ben kendim üretebilirim. Bu maden ocaklarında hem iş güvenliği hem de üretimi arttırmaya yarayacak bir sistemdir" diye konuştu.'DAHA İYİSİNİ YAPMAK ADINA HEP ÇALIŞIYOR' Muharremler Köyü Muhtarı Kısmet Karaoğlu, Eroğlu'nun köyleri için bir şans olduğunu söyledi. Herkesin yardımına koşan Eroğlu'nu 'yerli Elon Musk' olarak çağırdıklarını ifade eden Karaoğlu, "Elektronik malzeme ve motorlu taşıtlarla merakı var. Daha iyisini yapmak adına hep çalışıyor. Maden ocaklarından geri kalan kısımda bu tür çalışmaları yapıyor. Bizim köyümüzde böyle bir arkadaşımızın olması gurur verici. Devletimiz ve ileri gelenlerimizden destek olursa çok daha iyi yerlere gelebilir. İki tane traktör yaptı. Bizim su motorlarını yapıyor. Gece- gündüz tüm arızalara koşuyor" dedi. Köylülerden Hasan Eker de Eroğlu'nun köyün eli ve ayağı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Bu köyün elemanı Gökhan. Para ve pula önem vermez. Bizim için çok değerli arkadaşımız. Her şeyimize koşuyor, ondan çok memnunuz. Daha ileride çok daha iyi işler yapabileceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden elinden tutan olursa çok daha iyi yerlere gelir. Biz köylüler olarak bu kadar yardım edebiliyoruz. Böyle bir çocuk dünyaya gelmez kolay kolay. Bir yerlere gelmesi içinde destek alması lazım." BABA HÜSEYİN EROĞLU: KAFASI ÇOK FARKLI ÇALIŞIYOR

Baba Hüseyin Eroğlu da oğlunun çocukluktan gelen bir yeteneği olduğunu söyledi. Aile olarak ellerinden gelen yardımı yaptıklarını anlatan Hüseyin Eroğlu, "Çocukluktan gelen bir şey bu. Hep meraklıydı. Gökhan'ı anlatmakla bitmez. Sadece traktör değil, aklına helikopter gelsin destek bulsa yapar uçururuz. Kafası çok farklı çalışıyor. Maden ocaklarıyla ilgili şimdi projesi var. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz ama yeterli değil. Bir iş adamı gelse de onu değerlendirse. Bir torna makinesi desteği olsa daha güzel şeyler yapacak. Yeter ki elinden tutulsun. Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN