Köylülerin iletişim çilesi
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Köylülerin iletişim çilesi

Köylülerin iletişim çilesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şenkaya İlçesine Bağlı Turnalı köyünde vatandaşların telefon görüşmesi adeta çileye dönüşüyor.

Şenkaya İlçesine Bağlı Turnalı köyünde vatandaşların telefon görüşmesi adeta çileye dönüşüyor.

Şenkaya İlçesine 32 kilometre uzaklıkta olan 140 hane ve 400 kişinin yaşadığı Turnalı köyünde cep telefonlarının çekmeyişi köylülerin dışarı ile iletişimi çileye dönüştürüyor. Vatandaşlar Cep telefonlarıyla görüşmek için ya 4 kilometre uzaklıktaki Paşalı köyüne gidiyorlar ya da köyün en yüksek dağına çıkıyorlar. Yaşlılar dağa çıkamadıkları için gençler aracılığı ile yakınlarından haber alıyorlar. Gençler yaşlıların cep telefonlarını alıp söyleyeceklerini not ederek tepeye çıkıp yaşlıların taleplerini yakınlarına iletiyorlar.

Turnalı Köyü Muhtarı Rahmi Bulut, "İki dönemdir Muhtarlık yapıyorum çok uğraşmama rağmen yıllardır köyümüzde cep telefonu çekmesini sağlayamadık köyümüzün gurbetteki nüfusu 840 hane haliyle köyle iletişim kurmaları gerekiyor çekmediği için ya dört kilometre komşu köy olan paşalıya gidecek yada köyün en yüksek dağına çıkması gerekiyor" dedi.

Elektronik teknisyeni İbrahim Alp ise "İki yıldır köyümde ikamet etmeye başladım. Gurbetteki insanlarımız köyümüzde bulunan yaşlı insanlarımıza ulaşamıyorlar internette bir işimiz olduğu zaman ya dört beş kilometre aşağı gidiyoruz yada ola bildiğince yüksek tepelere çıkıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden İsmail Bulut ise, "Köyümüzde en büyük sorunumuz telefon ve internetle ilgili. Gurbette çocuklarımız var her an için onlara ulaşmak gerekiyor ulaşamıyoruz köyümüzde bir hastamız oluyor 112 acil servise bile ulaşamıyoruz bir cenazemiz oluyor Belediyeye ulaşamıyoruz. Telefonla görüşebilmek için 4 - 5 km yol gitmek gerekiyor. biz olgun yaşlı insanlarız tepelere tırmanmak gibi bir şansımız yok" dedi.

Emekli Öğretmen İbrahim Ataş da "Toki konutlarında oturuyorum 10 yıldır burada yaşıyorum yine mağduruz yine mağduruz pandemi yasaklarında köyden dışarıda çıkamıyoruz ne torunlarla ne çoluk çocukla irtibat kuramıyoruz. Dağlara çıkacağız ki telefonla görüşelim" dedi. - ERZURUM

Köylülerin iletişim çilesi
Köylülerin iletişim çilesi
Köylülerin iletişim çilesi
Köylülerin iletişim çilesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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