Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan hurda Anadol marka otomobilleri restore ediyor. Şimdiye kadar 50 civarında hurda Anadol'u satın alıp yenileyen Aydoğan, 2 bin liraya aldığı araçları 11 bin liraya satıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde oturan Ali Engin Aydoğan (42), 1998 yılında Trakya Üniversitesi İş Makinaları Bölümü'nü bitirdi. Aydoğan, 2002 yılında Beypazarı ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı açtı. Aydoğan, 5 yıl önce satın aldığı 1974 model hurda Anadol marka otomobili tamir ettirecek usta bulamadı. Bunun üzerine, internetten bulduğu yedek parçaları kullanıp, kendi imkanlarıyla otomobili orijinaline uygun şekilde restore etti. Makine bölümü mezunu olduğu için otomobili onarırken zorlanmayan ve bu araçlara ilgisi artan Aydoğan, trafikten düşen eski Anadol'ları satın alıp, yenileyerek satmaya başladı.

2-3 BİN LİRAYA ALIP 11 BİN LİRAYA SATIYOR

Köyde 3 evi atölyeye çeviren Aydoğan, şimdiye kadar 2-3 bin liraya satın alıp yeniden hayat verdiği 50 hurda Anadol'u, 5 bin ile 11 bin lira arasında değişen fiyatlarda sattı. Şu anda elinde 45 civarında Anadol bulunan Aydoğan, bunları da onarıp, trafiğe çıkarmayı hedefliyor. 25 civarında da yedek parçalarını kullanmak için elinde hurda Anadol bulunan Aydoğan, bu konudaki hünerini duyanların getirdiği eski araçlarını da yeniliyor.

"ANADOL YAŞAM TARZIM OLDU"

Ali Engin Aydoğan, hobi amaçlı aldığı Anadol'un hayatını değiştirdiğini belirterek, "Aldığım aracı restore ettirmek istediğimde, usta bulamadım. Kendim tamir etmeye başladım. Şu ana kadar 50 araçtan fazla bir aracın restorasyonunu yapmışızdır. 70 civarında daha elimde araç var, bunların 25 kadarını yedek parça için kullanıyorum, diğerlerini ise isteğe göre restore ederek hayata döndürüyoruz. Araçların tüm bakımlarını yapıyoruz. Böylece trafikten men şekilde hurda aldığımız araçları tekrardan trafiğe kazandırıyoruz. Ülkemizde klasik arabalara aşırı talep var. Biz burada atıl vaziyette olan Anadol'ları hayata döndürüyoruz. Anadol benim için bir yaşam tarzı oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN